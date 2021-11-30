МАСКА 2 сезон: Оля Полякова рассказала, каким маскам она отдала бы победу в шоу

Звездный детектив проекта «МАСКА» Оля Полякова назвала своих фаворитов.

Певица с нетерпением ждет объединительного эфира шоу «МАСКА» , чтобы увидеть выступления всех героев. Оля Полякова убеждена, что участники приберегли много козырей в рукавах, чтобы еще больше поражать зрителей.

Но если в первом сезоне бесспорным фаворитом для нее был мужественный Носорог, то в этот раз ей очень нравятся сразу несколько масок. Впрочем, звездный детектив считает, что за победу в гипершоу «МАСКА» будут сражаться именно вокалисты.

Это подтверждает первый сезон и опыт других стран, – объясняет свою точку зрения в интервью каналу «Украина» Оля Полякова. – Моя фаворитка по вокалу – Горилла, но в то же время меня меньше всего поразил этот образ. На втором месте для меня Скандал, а потом – Мухомор, у него очень классный костюм. А еще очень нравится Тигр, это такая мужественная и сильная маска. Но как бы нам ни нравились все эти крутые костюмы, мне кажется, что выиграет тот, кто хорошо поет.

Скандал / пресс-служба канала Украина

Но есть ли среди любимцев Оли победитель? Или, возможно, кто-то из них покинет шоу уже в эту субботу?

Горилла / пресс-служба канала Украина

Мухомор / пресс-служба канала Украина

Напомним,