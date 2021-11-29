Леся Никитюк рассказала об импульсивных покупках, о которых она жалеет Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущая Леся Никитюк пресс-служба Нового канала

В последнее время ведущая Нового канала Леся Никитюк подходит к шопингу более осознанно. Но раньше она совершала покупки, о которых сейчас жалеет.