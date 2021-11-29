Леся Никитюк рассказала об импульсивных покупках, о которых она жалеет
29 ноября 2021 13:35
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
В последнее время ведущая Нового канала Леся Никитюк подходит к шопингу более осознанно. Но раньше она совершала покупки, о которых сейчас жалеет.
«Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале Лесе Никитюк.
Конечно, у меня были траты, о которых я жалела. В основном, на одежду, которую потом надела только раз либо не надела вообще. Знаете, эмоциональная покупка вещей, которые потом долго висят в шкафу без дела, - призналась Леся. - Сейчас, когда выбираю одежду, сначала фотографирую себя в ней на телефон, чтобы взглянуть как бы со стороны, либо советуюсь со стилистом. И только потом покупаю.
Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Я очень много работаю и не всегда успеваю тратить деньги. Когда зарабатываю определенную сумму, делю ее на восемь кучек: две-три стараюсь сразу отложить, остается пять - они идут на все нужды. Ими я оплачиваю коммуналку, еду, одежду, косметику, бензин, подарки, помогаю родителям и так далее, - рассказала ведущая.
Напомним,