Леся Никитюк рассказала об импульсивных покупках, о которых она жалеет

29 ноября 2021 13:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк рассказала об импульсивных покупках, о которых она жалеет
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

В последнее время ведущая Нового канала Леся Никитюк подходит к шопингу более осознанно. Но раньше она совершала покупки, о которых сейчас жалеет.

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Пойти в магазин за хлебом, а вернуться с пятью пакетами одежды - знакомая ситуация? Наверняка, такое хоть раз случалось в жизни каждого. Не чужда эта история и ведущей шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале Лесе Никитюк.

Конечно, у меня были траты, о которых я жалела. В основном, на одежду, которую потом надела только раз либо не надела вообще. Знаете, эмоциональная покупка вещей, которые потом долго висят в шкафу без дела, - призналась Леся. - Сейчас, когда выбираю одежду, сначала фотографирую себя в ней на телефон, чтобы взглянуть как бы со стороны, либо советуюсь со стилистом. И только потом покупаю.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Хотя в жизни Леси и были импульсивные покупки, к деньгам она относится с умом и постоянно заботится о сбережениях. 

Я очень много работаю и не всегда успеваю тратить деньги. Когда зарабатываю определенную сумму, делю ее на восемь кучек: две-три стараюсь сразу отложить, остается пять - они идут на все нужды. Ими я оплачиваю коммуналку, еду, одежду, косметику, бензин, подарки, помогаю родителям и так далее, - рассказала ведущая.

Напомним, 

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