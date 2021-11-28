Канье Уэст сделал неожиданное заявление о его браке с Ким Кардашьян
Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста является темой номер один во всех мировых СМИ.
По информации журналистов, сейчас каждый из знаменитостей пытается построить новые отношения, хотя последнее интервью Канье Уэста говорит об обратном.
Уэст признал свою вину в том, что публично творил непотребные для мужа вещи. Сейчас он сумел осознать ошибки, которые он совершил в браке с Кардашьян. Рэпер очень хочет все исправить.
Я должен как можно чаще находиться рядом со своими детьми. Так что, если я не в доме, то я беру дом рядом с домом. Я делаю все, чтобы быть рядом. Я пытаюсь выразить это наиболее здраво - я должен вернуться домой. Потому, что если враг может разделить КимЙе, то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв - это нормально. Но когда бог воссоединит КимЙе, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму, - говорит репер.