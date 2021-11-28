Канье Уэст сделал неожиданное заявление о его браке с Ким Кардашьян

28 ноября 2021 12:20 Туренко Андрей
Канье Уэст сделал неожиданное заявление о его браке с Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и Канье Уэст
instagram.com/kimkardashian

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста является темой номер один во всех мировых СМИ.

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И это не смотря на то, что о своем расставании пара сообщила девять месяцев назад. Бракоразводный процесс Ким Кардашьян и Канье Уэста длится очень долго из-за того, что они делят не только опеку над детьми, но и свое многомиллионное имущество.

По информации журналистов, сейчас каждый из знаменитостей пытается построить новые отношения, хотя последнее интервью Канье Уэста говорит об обратном.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / instagram.com/kimkardashian
Во время благотворительного мероприятия в честь Дня благодарения в Лос-Анджелесе Канье произнес речь, которая поразила всех. Оказывается, что он хочет вернуть Ким Кардашьян.

Уэст признал свою вину в том, что публично творил непотребные для мужа вещи. Сейчас он сумел осознать ошибки, которые он совершил в браке с Кардашьян. Рэпер очень хочет все исправить.

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Акцентировал Канье внимание на том, что воссоединение с женой и детьми имеет большое значение не только для него, но и может стать надеждой для многих пар во всем мире, как пример преодоления трудностей в браке.

Я должен как можно чаще находиться рядом со своими детьми. Так что, если я не в доме, то я беру дом рядом с домом. Я делаю все, чтобы быть рядом. Я пытаюсь выразить это наиболее здраво - я должен вернуться домой. Потому, что если враг может разделить КимЙе, то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв - это нормально. Но когда бог воссоединит КимЙе, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму, - говорит репер.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми / instagram.com/kimkardashian
Напомним, 

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