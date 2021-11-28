Слава Каминская рассказала о причине смерти отца, с которым она не общалась много лет

2021 год выдался нелегким для участниц группы «НеАнгелы» Вики Смеюхи и Славы Каминской.

В начале марта стало известно, что спустя 15 лет творчества, популярная украинская группа «НеАнгелы» прекратил свое существование. С того момента Вика Смеюха и Слава Каминская объявили о начале своих сольных карьер.

Но на старте своей сольной карьеры Славе Каминской пришлось пережить личную трагедию. В мае певица призналась, что потеряла папу, с которым она не виделась много лет из-за ссоры родителей.

В интервью YouTube-проекту «Слава+» Слава призналась, что общаться с отцом она начала лишь в конце 2020 года. Спустя два месяц после этого стало известно, что мужчина серьезно болен.

Слава Каминская с семьей / instagram.com/babaslavka

Папа Каминской столкнулся с раком мозга. К сожалению, даже оперативное вмешательство не смогло спасти мужчину. Последний разговор с дочерью у него состоялся в больнице перед операцией.

Сейчас певица жалеет о том, что так мало провела времени с близким человеком и не была рядом с ним, когда он нуждался в помощи.

Я слишком мало времени провела с ним, когда мы снова появились друг у друга. Я не звонила. Оно всегда, когда теряешь, начинаешь понимать… Дети до сих пор не знают. Дедушка в рейсе, – рассказала Слава.

Слава Каминская с отцом и дочкой / instagram.com/babaslavka

Напомним,