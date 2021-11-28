Слава Каминская рассказала о причине смерти отца, с которым она не общалась много лет
2021 год выдался нелегким для участниц группы «НеАнгелы» Вики Смеюхи и Славы Каминской.
Но на старте своей сольной карьеры Славе Каминской пришлось пережить личную трагедию. В мае певица призналась, что потеряла папу, с которым она не виделась много лет из-за ссоры родителей.
В интервью YouTube-проекту «Слава+» Слава призналась, что общаться с отцом она начала лишь в конце 2020 года. Спустя два месяц после этого стало известно, что мужчина серьезно болен.
Сейчас певица жалеет о том, что так мало провела времени с близким человеком и не была рядом с ним, когда он нуждался в помощи.
Я слишком мало времени провела с ним, когда мы снова появились друг у друга. Я не звонила. Оно всегда, когда теряешь, начинаешь понимать… Дети до сих пор не знают. Дедушка в рейсе, – рассказала Слава.