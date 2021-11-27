Валерий Харчишин оказался на грани развода?

Судьба испытывает лидера группы «Друга ріка» Валерия Харчишина на прочность.

В начале ноября 2021 года Валерий Харчишин сделал неожиданное признание. В эфире программы «Битва экстрасенсов» певец заявил, что на протяжении последних четырех лет у него очень болеет средний сын Женя.

Валерий отметил, что у сына не та болезнь, которая может повлечь смерть. Недуг просто делает парня другим человеком. При этом точного диагноза певец не назвал.

В своем недавнем интервью программе «ЖВЛ» Харчишин признался, что старается не терять надежды на лучшее и делает все возможное, чтобы продлить жизнь наследника.

Певец Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

К сожалению, болезнь Жени повлияла на отношения Валерия с супругой Юлией, с которой он живет в браке 13 лет. Недуг парня не сплотил пару, а наоборот - отдалил друг от друга.

При этом Харчишин не признается, живут ли они вместе с Юлией сейчас под одной крышей.

Каждый отдельно жили жизнью больного ребенка и не считались друг с другом. Сказать, что я не пытался наладить, не делал ли достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так это делала, – говорит Харчишин. – У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, мы являемся близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился.

Певец Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Напомним,