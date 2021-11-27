Валерий Харчишин оказался на грани развода?
Судьба испытывает лидера группы «Друга ріка» Валерия Харчишина на прочность.
Валерий отметил, что у сына не та болезнь, которая может повлечь смерть. Недуг просто делает парня другим человеком. При этом точного диагноза певец не назвал.
В своем недавнем интервью программе «ЖВЛ» Харчишин признался, что старается не терять надежды на лучшее и делает все возможное, чтобы продлить жизнь наследника.
При этом Харчишин не признается, живут ли они вместе с Юлией сейчас под одной крышей.
Каждый отдельно жили жизнью больного ребенка и не считались друг с другом. Сказать, что я не пытался наладить, не делал ли достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так это делала, – говорит Харчишин. – У нас есть общие дети и мы должны заботиться о них. Как ни крути, мы являемся друзьями, мы являемся близкими людьми. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился.