Илона Гвоздева рассказала, как оригинально отомстила мужу за опоздание

На съемках развлекательного шоу «Хто зверху?» (Новый канал) хореограф Илона Гвоздева поделилась историей, которая произошла семь лет назад.

Одна из самых известных хореографов Украины Илона Гвоздева уже 12 лет состоит в отношениях со своим мужем – бизнесменом Иваном Хомячуком. Пара счастлива в браке и воспитывает двоих детей. Но в их совместной жизни были и непростые, хотя и смешные моменты.

Однажды мой муж опоздал на свидание. Когда он наконец-то приехал, я ногой сделала ему вмятину в машине – так была зла за опоздание! – призналась Илона Гвоздева во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

Хореограф Илона Гвоздева / пресс-служба Нового канала

Только представьте, насколько сильны чувства Ивана к любимой – испорченная машина его даже не расстроила.

Эта история произошла около семи лет назад, но вмятину на крыле муж до сих пор не заделал. Говорит: «Зая, ну это же такая память! На всю жизнь!» И еще добавляет: «Спасибо, что в тот день ты была в кроссовках. Если бы в туфлях, наверное, еще и дырка осталась бы», – посмеялась хореограф.

Илона Гвоздева с мужем и детьми / instagram.com/ilonagvozdeva

Откровенные признания звезд и яркие конкурсы – в 11-м сезоне развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале! В свежем выпуске Илона Гвоздева вместе с Лесей Никитюк, Соней Плакидюк и Дашей Астафьевой сражалась против мужской команды – Сергея Притулы, Кости Трембовецкого, Жени Галича и Арама Арзуманяна.

Напомним,