Илона Гвоздева рассказала, как оригинально отомстила мужу за опоздание

Эксклюзив 26 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Илона Гвоздева рассказала, как оригинально отомстила мужу за опоздание
Хореограф Илона Гвоздева
пресс-служба Нового канала

На съемках развлекательного шоу «Хто зверху?» (Новый канал) хореограф Илона Гвоздева поделилась историей, которая произошла семь лет назад.

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Одна из самых известных хореографов Украины Илона Гвоздева уже 12 лет состоит в отношениях со своим мужем – бизнесменом Иваном Хомячуком. Пара счастлива в браке и воспитывает двоих детей. Но в их совместной жизни были и непростые, хотя и смешные моменты.

Однажды мой муж опоздал на свидание. Когда он наконец-то приехал, я ногой сделала ему вмятину в машине – так была зла за опоздание! – призналась Илона Гвоздева во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

Хореограф Илона Гвоздева / пресс-служба Нового канала

Только представьте, насколько сильны чувства Ивана к любимой – испорченная машина его даже не расстроила.

Эта история произошла около семи лет назад, но вмятину на крыле муж до сих пор не заделал. Говорит: «Зая, ну это же такая память! На всю жизнь!» И еще добавляет: «Спасибо, что в тот день ты была в кроссовках. Если бы в туфлях, наверное, еще и дырка осталась бы», – посмеялась хореограф.

Илона Гвоздева с мужем и детьми / instagram.com/ilonagvozdeva

Откровенные признания звезд и яркие конкурсы – в 11-м сезоне развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале! В свежем выпуске Илона Гвоздева вместе с Лесей Никитюк, Соней Плакидюк и Дашей Астафьевой сражалась против мужской команды – Сергея Притулы, Кости Трембовецкого, Жени Галича и Арама Арзуманяна.

Напомним,

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