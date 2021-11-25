Соня Плакидюк делала ринопластику? Ответ пластического хирурга
Пластический хирург рассмотрел лицо эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински» Сони Плакидюк и ответил, делала ли она операцию на носу.
Часть людей восхищается ее ярким образом, а часть ищет недостатки.
Все меня подозревают в том, что я сделала нос. Поэтому я попросила знакомого пластического хирурга посмотреть на меня и ответить на популярный вопрос: делала ли Соня Плакидюк ринопластику? Ведь профессионалу всегда видно, создал нос Боженька или нет, - отметила девушка.
У Сони естественный лобно-носовой угол и пирамида носа естественная. А у сделанных носов она очень истонченная. Также у Сони носогубный угол смотрится достаточно естественно. Так что ринопластики у нее не было, - ответил доктор.
Кстати, в подростковом возрасте Плакидюк свой нос не любила. Парадоксально, но теперь его считают идеальным, раз подозревают, что таких не бывает от природы!
Напомним,