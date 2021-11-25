Соня Плакидюк делала ринопластику? Ответ пластического хирурга

Пластический хирург рассмотрел лицо эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински» Сони Плакидюк и ответил, делала ли она операцию на носу.

Внешность fashion&celebrity-фотографа и эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Сони Плакидюк не оставляет равнодушными многих.

Часть людей восхищается ее ярким образом, а часть ищет недостатки.

Все меня подозревают в том, что я сделала нос. Поэтому я попросила знакомого пластического хирурга посмотреть на меня и ответить на популярный вопрос: делала ли Соня Плакидюк ринопластику? Ведь профессионалу всегда видно, создал нос Боженька или нет, - отметила девушка.

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала

За вердиктом фотограф обратилась к пластическому хирургу Александру Карпинскому, который расставил все точки над «i».

У Сони естественный лобно-носовой угол и пирамида носа естественная. А у сделанных носов она очень истонченная. Также у Сони носогубный угол смотрится достаточно естественно. Так что ринопластики у нее не было, - ответил доктор.

Кстати, в подростковом возрасте Плакидюк свой нос не любила. Парадоксально, но теперь его считают идеальным, раз подозревают, что таких не бывает от природы!

Напомним,