Соня Плакидюк делала ринопластику? Ответ пластического хирурга

25 ноября 2021 14:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Соня Плакидюк делала ринопластику? Ответ пластического хирурга
Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала

Пластический хирург рассмотрел лицо эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински» Сони Плакидюк и ответил, делала ли она операцию на носу.

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Внешность fashion&celebrity-фотографа и эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Сони Плакидюк не оставляет равнодушными многих. 

Часть людей восхищается ее ярким образом, а часть ищет недостатки. 

Все меня подозревают в том, что я сделала нос. Поэтому я попросила знакомого пластического хирурга посмотреть на меня и ответить на популярный вопрос: делала ли Соня Плакидюк ринопластику? Ведь профессионалу всегда видно, создал нос Боженька или нет, - отметила девушка.

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
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За вердиктом фотограф обратилась к пластическому хирургу Александру Карпинскому, который расставил все точки над «i».

У Сони естественный лобно-носовой угол и пирамида носа естественная. А у сделанных носов она очень истонченная. Также у Сони носогубный угол смотрится достаточно естественно. Так что ринопластики у нее не было, - ответил доктор.

Кстати, в подростковом возрасте Плакидюк свой нос не любила. Парадоксально, но теперь его считают идеальным, раз подозревают, что таких не бывает от природы!

Напомним, 

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