Соня Плакидюк поделилась beauty-советами, которые помогут выглядеть безупречно

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк рассказала о самых действенных процедурах, которые пригодятся вам перед важным мероприятием.

Готовитесь к свадьбе или другому не менее важному мероприятию? Не забывайте, что важно не только подобрать удачный наряд и макияж, но и позаботиться о своем лице.

Действенными beauty-процедурами поделилась Соня Плакидюк - fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Прекрасно понимаю, как хочется на фотографиях и видео с торжества выглядеть конфеткой. Первое, с чем нужно помочь лицу - избавиться от лишней воды, она будет добавлять и возраста, и килограммов, - отметила Соня. - За неделю-две начните делать лимфодренажные самомассажи лица и лежать на валике для исправления осанки - у вас существенно посвежеет кожа и даже (не поверите) втянется живот.

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала

Если у вас есть возможность обратиться к специалистам, пройдите курс качественных микротоков - это воздействие током сверхмалой амплитуды и частоты на кожу. Во время процедуры используют специальные косметические препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами и коллагеном.

Это суперпроцедура для невест! Она вообще не болезненная, даже наоборот - приятная. Чувствуется тепло и легкое покалывание, - рекомендует эксперт модельного реалити. - Обычно все, что дает такой выраженный эффект, больно, а тут вообще класс. И никакого периода восстановления!

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала

А вот от чистки, мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии и прочих подобных процедур Соня настойчиво рекомендует отказаться при подготовке к важному событию.

Ни в коем случае не делайте чистки и какие-либо инъекционные штуки незадолго до торжества - вы не знаете, как именно на стрессе отреагирует ваше лицо. Лучше не рисковать, - советует фотограф.

Напомним,