Тарас Цымбалюк поделился первыми подробностями тайной свадьбы в Карпатах

14 июля 2021 11:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Тарас Цымбалюк поделился первыми подробностями тайной свадьбы в Карпатах
Актер Тарас Цымбалюк
пресс-служба Нового канала

Актер Тарас Цымбалюк рассказал первые подробности свадебной церемонии.

Читайте такжеОльга Куриленко рассказала о второй беременности
Украинский актер Тарас Цымбалюк недавно заявил, что сменил семейный статус на женатого мужчину. После трех лет отношений звезда детективного комедийного сериала Нового канала «Полкан» официально заключил брак с любимой девушкой Тиной.

Тарас Цымбалюк с женой / пресс-служба Нового канала
Пара решила сыграть свадьбу тайно. И только после самого счастливого дня Тина выложила пост в Instagram, в котором призналась, что больше не холостячка. Через несколько дней то же самое сделал и Цымбалюк, показав красивые фото со свадьбы. А первыми подробностями тайной церемонии актер эксклюзивно поделился с Новым каналом.

Наша свадьба состоялась в Карпатах, приглашенные – самые близкие. Это были родители, моя сестра с племянниками и несколько наших друзей. До 15 человек. Решили сделать все тайно, и так к нам очень много внимания в последнее время. Особенно заметно оно увеличилось, когда я сделал Тине предложение на танцевальном проекте. Поэтому хотелось, чтобы какие-то наши самые теплые моменты, важные вещи оставались только между нами и прошли мимо глаз журналистов, по крайней мере, именно в тот вечер. Мы хотели, чтобы он был только для нас и для близких людей, чтобы все максимально расслабились, а не думали, что надо открыться на какую-то камеру или давать интервью. У Тины было прекрасное белоснежное платье, а я надел классический черный костюм. Мы оба обулись в кроссовки, хотя Тина надевала босоножки, когда шла ко мне под венец. Это было действительно невероятно. Если максимально откровенно, не испытывал таких эмоций в своей жизни, пожалуй, никогда. Меня очень растрогал момент, когда Тина шла к алтарю. Это можно сравнить только со светом или солнцем, которое к тебе приближается... Просто волшебно! Мы не зачитывали клятвы, но написали друг другу несколько приятных слов, – рассказал Тарас.

Тарас Цымбалюк с женой / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеХолостяк-11: Джессика рассекретила своего бойфренда
Как оказалось, из-за напряженного рабочего графика Тараса медовый месяц паре пришлось отложить. Но он точно будет.

Медовый месяц у нас откладывается на осень. Так сложилось, что лето – прекрасная пора для съемок. Я задействован в двух проектах, которые отобрали все свободное время. Именно поэтому придется немножко подождать, – добавил актер.

Тарас Цымбалюк с женой / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости Тарас Цымбалюк

Материалы по теме

У кого більше?: Макс Узол и Оля Манько дали несколько советов для удачного отдыха у Азовского моря
Путешествия

У кого більше?: Макс Узол и Оля Манько дали несколько советов для удачного отдыха у Азовского моря
Plus-size модель Эшли Грэм беременна во второй раз спустя год после рождения первенца
Новости

Plus-size модель Эшли Грэм беременна во второй раз спустя год после рождения первенца
Правила возврата в магазин испорченных продуктов питания
Полезные советы

Правила возврата в магазин испорченных продуктов питания
Рецепт любви: смотреть онлайн 4 серию
Сериалы

Рецепт любви: смотреть онлайн 4 серию

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK