Тарас Цымбалюк поделился первыми подробностями тайной свадьбы в Карпатах

Актер Тарас Цымбалюк рассказал первые подробности свадебной церемонии.

Украинский актер Тарас Цымбалюк недавно заявил, что сменил семейный статус на женатого мужчину. После трех лет отношений звезда детективного комедийного сериала Нового канала «Полкан» официально заключил брак с любимой девушкой Тиной.

Тарас Цымбалюк с женой / пресс-служба Нового канала

Пара решила сыграть свадьбу тайно. И только после самого счастливого дня Тина выложила пост в Instagram, в котором призналась, что больше не холостячка. Через несколько дней то же самое сделал и Цымбалюк, показав красивые фото со свадьбы. А первыми подробностями тайной церемонии актер эксклюзивно поделился с Новым каналом.

Наша свадьба состоялась в Карпатах, приглашенные – самые близкие. Это были родители, моя сестра с племянниками и несколько наших друзей. До 15 человек. Решили сделать все тайно, и так к нам очень много внимания в последнее время. Особенно заметно оно увеличилось, когда я сделал Тине предложение на танцевальном проекте. Поэтому хотелось, чтобы какие-то наши самые теплые моменты, важные вещи оставались только между нами и прошли мимо глаз журналистов, по крайней мере, именно в тот вечер. Мы хотели, чтобы он был только для нас и для близких людей, чтобы все максимально расслабились, а не думали, что надо открыться на какую-то камеру или давать интервью. У Тины было прекрасное белоснежное платье, а я надел классический черный костюм. Мы оба обулись в кроссовки, хотя Тина надевала босоножки, когда шла ко мне под венец. Это было действительно невероятно. Если максимально откровенно, не испытывал таких эмоций в своей жизни, пожалуй, никогда. Меня очень растрогал момент, когда Тина шла к алтарю. Это можно сравнить только со светом или солнцем, которое к тебе приближается... Просто волшебно! Мы не зачитывали клятвы, но написали друг другу несколько приятных слов, – рассказал Тарас.

Тарас Цымбалюк с женой / пресс-служба Нового канала

Как оказалось, из-за напряженного рабочего графика Тараса медовый месяц паре пришлось отложить. Но он точно будет.

Медовый месяц у нас откладывается на осень. Так сложилось, что лето – прекрасная пора для съемок. Я задействован в двух проектах, которые отобрали все свободное время. Именно поэтому придется немножко подождать, – добавил актер.

Тарас Цымбалюк с женой / пресс-служба Нового канала

Напомним,