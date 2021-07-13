Холостяк-11: Джессика рассекретила своего бойфренда
После завершения 11 сезона проекта «Холостяк» жизнь Джессики кардинально изменилась.
На днях на своей странице в Инстаграм девушка призналась, что у нее появился бойфренд. Избранником красотки стал мужчина по имени Дмитрий.
Наша зустріч була не випадковою. Саме в той момент, саме в тому місті ми з Тобою повинні були зустрітись, - пишет девушка. - Перша розмова над вечірнім Києвом, перший танець в парку і перший поцілунок під дощем я запам’ятаю назавжди. Та наче ми з тобою зустрілись через життя знову.
За довгий час самотності, я відчула себе коханою дівчиною, яку оберігають, поважають та балують в теплих обіймах. Коли ти щасливий, то хочеться кричати про це на весь світ. А саме Ти робиш мене неймовірно щасливою, - откровеничает девушка. - Кожна дрібниця, кожні відкриті двері, кожен комплімент, кожне виконане моє бажання та несподіваний подарунок і твоя уважність робить мене саме тою слабкою дівчиною, якою я не дозволяла собі бути. Тому приховувати Тебе далі не можу. Бо хочеться кричати про те, як я тебе Люблю. Не знаю, як складеться життя надалі, але зараз я вирішила слухати своє серце, а воно каже, що моє місце бути поруч з Тобою…
Напомним,