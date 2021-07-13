Холостяк-11: Джессика рассекретила своего бойфренда

13 июля 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-11: Джессика рассекретила своего бойфренда
Джессика
instagram.com/antoniajessica

После завершения 11 сезона проекта «Холостяк» жизнь Джессики кардинально изменилась.

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Во время съемок проекта «Холостяк» Джессике не удалось покорить сердце бизнесмена Михаила Заливако, однако в холостячках она долго не ходила.

На днях на своей странице в Инстаграм девушка призналась, что у нее появился бойфренд. Избранником красотки стал мужчина по имени Дмитрий.

Наша зустріч була не випадковою. Саме в той момент, саме в тому місті ми з Тобою повинні були зустрітись, - пишет девушка. - Перша розмова над вечірнім Києвом, перший танець в парку і перший поцілунок під дощем я запам’ятаю назавжди. Та наче ми з тобою зустрілись через життя знову.

Джессика и Дмитрий / instagram.com/antoniajessica
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При этом Джессика признается, что рядом с Дмитрием она чувствует себя хрупкой девушкой. Мужчине удалось окутать ее заботой и вниманием. 

За довгий час самотності, я відчула себе коханою дівчиною, яку оберігають, поважають та балують в теплих обіймах. Коли ти щасливий, то хочеться кричати про це на весь світ. А саме Ти робиш мене неймовірно щасливою, - откровеничает девушка. - Кожна дрібниця, кожні відкриті двері, кожен комплімент, кожне виконане моє бажання та несподіваний подарунок і твоя уважність робить мене саме тою слабкою дівчиною, якою я не дозволяла собі бути. Тому приховувати Тебе далі не можу. Бо хочеться кричати про те, як я тебе Люблю. Не знаю, як складеться життя надалі, але зараз я вирішила слухати своє серце, а воно каже, що моє місце бути поруч з Тобою…

Напомним, 

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