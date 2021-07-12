Александр Педан прыгнул с самого большого подвесного моста в Европе

Ведущий Нового канала Александр Педан испытал на себе задание участников реалити «Эксы».

Третий сезон реалити «Эксы» , который осенью покажет Новый канал, будет насыщен экстремальными испытаниями. На съемках их проходят не только участники, но и ведущие.

Так, в процессе создания проекта Александр Педан прыгнул с самого большого подвесного моста в Европе.

Это не первый мой прыжок. Уточню, был не банджи-джампинг, а роуп-джампинг. Эти стили отличаются. Банджи – когда натягивается резинка, а роуп – когда тебя сносят в сторону веревки, чтобы не было компрессионного удара, – рассказывает ведущий. – Сначала я не очень-то и собирался прыгать, но оказалось, что мы едем снимать проект на самый большой в Европе, как нам сказали, подвесной мост. Его высота – 43 метра, а находится он в Житомире, над рекой Тетерев. Когда приехал на локацию, у меня возникла идея снять там кусочек промо и прыгнуть с моста. В тексте была фраза: «И взлеты, и падения». После нее я прыгнул. Было кайфово! Единственное, хотел прыгать лицом, а пришлось спиной, потому что солнце светило с другой стороны. Так страшнее, поэтому это было серьезная нагрузка для меня. Кто пробовал лететь в пропасть спиной, тот меня поймет.

Ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала

Экстрим – отдушина для Александра Педана. Таким образом ведущий перезагружается и отвлекается от обыденности. А в данном случае еще и помогает проекту, ведь проверяет на себе задание участников.

Все испытания в проекте тестируют профессионалы, – объясняет ведущий реалити. – Но они легко относятся к таким экстремальным вещам. А я обычный человек, и гораздо ближе к нашим участникам, поэтому мне важно, чтобы это было безопасно для их жизни. Чтобы эти испытания реально можно было пройти обычным людям, а не только профессиональным спортсменам. «Эксы» – это не о соревнованиях, а о борьбе с собой и за свои отношения.

Напомним,