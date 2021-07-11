Куда в Украине поехать этим летом: автоэкспедиция "Джедаев" живописными и неизведанными местами Украины

Эксклюзив 11 июля 2021 23:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Куда в Украине поехать этим летом: автоэкспедиция
Куда в Украине поехать этим летом: автоэкспедиция "Джедаев"
пресс-служба

Сезон отпусков в разгаре! «Джедаи» на канале 2+2 отправились в автоэкспедицию живописными и неизведанными местами Украины, где отдых вам понравится не меньше, чем на известных мировых курортах.

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Дикие степи, пустынные пляжи и невероятная природа. Бирючий остров в Херсонской области – прекрасная альтернатива дорогим заграничным турам, уверяют Джедаи. Это сказочное место в Азовском море долгое время было недоступно для туристов, но в 2015 году остров открыли. Теперь доехать сюда из Киева можно за 12 часов, всего 780 км. Ехать долго, но дорога вполне комфортная.

Интересный факт: островом это место считают только раз в году – осенью, когда море бушует и волны разбивают дорогу до Бирючего. В остальное время сюда можно легко добраться на авто. 
Этот 24-киломметровый кусок суши условно делится на две части: зону для любителей природы, где можно остановиться в палатках и приготовить вкусный шашлык на берегу моря. И элитный отдых в отелях разной категории.

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Самое популярное развлечение на острове – джип-сафари и фотоохота в заповедной зоне. Зубры, олени, лошади, зайцы, лисицы – здесь можно понаблюдать за дикими животными в их естественной среде. К слову, 48 животных острова занесены в Красную книгу Украины. Но попасть на территорию Азово-Сивашского заповедника не так просто, поэтому о визите необходимо договариваться заранее.

Смотрите продолжение автопутешествия «Джедаев» по неизведанным, но прекрасным туристическим местам Украины в следующих выпусках проекта на телеканале 2+2.

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