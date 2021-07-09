Макс Михайлюк и Даша Хлистун поженились: первые кадры с церемонии
9 июля 2021 17:10
Юлия Туренко
Макс Михайлюк и Даша Хлистун поженились
instagram.com/dasha_khlystun_
Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлистун официально узаконили свои отношения.
8 июля 2021 года главный герой 10 сезона проекта "Холостяк" Макс Михайлюк
женился на модели Даше Хлистун. Роспись пары была тайной. О церемонии стало известно благодаря Инстаграм ведущей торжества.
Макс Михайлюк женился на Дарье Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_
На росписи присутствовали самые родные и близкие пары. Но главной гостьей и украшением церемонии стала доченька Макса и Даши – 2-месячная Ариана.
instagram.com/dasha_khlystun_
Отметим, что о романе Михайлюка и Хлистун стало известно ровно год назад. Влюбленные перестали скрывать свои отношения и рассказали поклонникам о своем знакомстве, которое произошло в Инстаграм.
27 апреля 2021 года у пары родился первенец. 13 июня Макс и Даша окрестили свою дочь. После таинства крещения они впервые показали публике свою малышку.
Свадьба Макса Михайлюка и Даши Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_
Напомним,