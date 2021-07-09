ТОП-5 фактов о любимой комедии "К-9: Собачья работа"

Эксклюзив 9 июля 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

ТОП-5 фактов о любимой комедии
ТОП-5 фактов о любимой комедии "К-9: Собачья работа"
пресс-служба

Сегодня канал 2+2 покажет добрую комедию «К-9: Собачья работа» о матером полицейском Майкле Дугле, которому в напарники ставят… пса по кличке Джерри Ли.

Читайте такжеИз чувства долга: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма
Веселой парочке приходится не только подружиться ради общего дела, но и охотиться за самыми опасными преступниками города. В главных ролях: Джеймс Белуши, Котон, Мел Харрис, Кевин Тай и другие.

Самые интересные факты о культовой комедии – в подборке от TV.UA.

1. Премьера фильма состоялась 33 года назад!

2. На английском произношение «К-9» напоминает слово canine («собачий» или «кинологический»), поэтому этим шифром обозначают полицейских собак.

Читайте такжеДом, где сердце: канал Украина покажет премьеру 4-серийной мелодрамы
3. На роль Джерри Ли кастинговали 40 собак! В результате в фильме сыграли четыре немецких овчарки.

4. При бюджете 17 миллионов долларов в прокате картина собрала почти в 5 раз больше – 78 миллионов долларов. После такого оглушительного успеха проект получил продолжение.

5. После съемок первой части Джеймс Белуши завел себе сразу двух немецких овчарок. Собаки даже сыграли в продолжении фильма: Mac – в «К-911», King – в «К-9:P.I».

Смотрите комедийный боевик «К-9: Собачья работа» сегодня, в 21:50, на телеканале 2+2.
 

Облако тегов

2+2 интересные факты эксклюзив комедия анонс что посмотреть факты

Материалы по теме

Дом, где сердце: канал Украина покажет премьеру 4-серийной мелодрамы
Анонсы на ТВ

Дом, где сердце: канал Украина покажет премьеру 4-серийной мелодрамы
Лиам Нисон: все живы и здоровы!
Интервью

Лиам Нисон: все живы и здоровы!Эксклюзив
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу нашел диснеевский замок Золушки в Португалии
Новости

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу нашел диснеевский замок Золушки в ПортугалииЭксклюзив
Моя семья и другие звери: на Интере – премьера сериала, который покорил даже королевскую семью
Анонсы на ТВ

Моя семья и другие звери: на Интере – премьера сериала, который покорил даже королевскую семью

Популярное на сайте

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)

Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)
Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Популярное видео

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
Тень любви: смотреть 1-4 серии онлайн

Тень любви: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK