ТОП-5 фактов о любимой комедии "К-9: Собачья работа"

Сегодня канал 2+2 покажет добрую комедию «К-9: Собачья работа» о матером полицейском Майкле Дугле, которому в напарники ставят… пса по кличке Джерри Ли.

Веселой парочке приходится не только подружиться ради общего дела, но и охотиться за самыми опасными преступниками города. В главных ролях: Джеймс Белуши, Котон, Мел Харрис, Кевин Тай и другие.

Самые интересные факты о культовой комедии – в подборке от TV.UA.

1. Премьера фильма состоялась 33 года назад!

2. На английском произношение «К-9» напоминает слово canine («собачий» или «кинологический»), поэтому этим шифром обозначают полицейских собак.

3. На роль Джерри Ли кастинговали 40 собак! В результате в фильме сыграли четыре немецких овчарки.

4. При бюджете 17 миллионов долларов в прокате картина собрала почти в 5 раз больше – 78 миллионов долларов. После такого оглушительного успеха проект получил продолжение.

5. После съемок первой части Джеймс Белуши завел себе сразу двух немецких овчарок. Собаки даже сыграли в продолжении фильма: Mac – в «К-911», King – в «К-9:P.I».

Смотрите комедийный боевик «К-9: Собачья работа» сегодня, в 21:50, на телеканале 2+2.

