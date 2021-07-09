ТОП-5 фактов о любимой комедии "К-9: Собачья работа"
Сегодня канал 2+2 покажет добрую комедию «К-9: Собачья работа» о матером полицейском Майкле Дугле, которому в напарники ставят… пса по кличке Джерри Ли.
Самые интересные факты о культовой комедии – в подборке от TV.UA.
1. Премьера фильма состоялась 33 года назад!
2. На английском произношение «К-9» напоминает слово canine («собачий» или «кинологический»), поэтому этим шифром обозначают полицейских собак.
4. При бюджете 17 миллионов долларов в прокате картина собрала почти в 5 раз больше – 78 миллионов долларов. После такого оглушительного успеха проект получил продолжение.
5. После съемок первой части Джеймс Белуши завел себе сразу двух немецких овчарок. Собаки даже сыграли в продолжении фильма: Mac – в «К-911», King – в «К-9:P.I».
Смотрите комедийный боевик «К-9: Собачья работа» сегодня, в 21:50, на телеканале 2+2.