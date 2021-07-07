Из чувства долга: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма

В субботу, 10 июля, в 17:50 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Из чувства долга» производства кинокомпании «Киевтелефильм».

Проблемы на голову главной героини Люды сваливаются одна за другой – сначала у нее умирает отец, потом бабушка попадает в больницу, а тут еще банк вот-вот отберет квартиру за невыполнение обязательств по ипотеке. Жених Валера от помощи самоустраняется, но на пути девушки появляется человек, который кардинально изменит ее жизнь.

Николай Петрович, друг отца Люды, готов решить все проблемы… но просит девушку выйти за него замуж. Из чувства долга перед семьей героиня соглашается, хотя признается – она его не любит. Но мужчине достаточно верности. И свое обещание быть верной женой Люда выполняет. Пара живет спокойно и даже счастливо. Но это совершенно не устраивает Свету – дочь Николая Петровича и Валеру – бывшего жениха Люды. Они объединяются и начинают подлостью разрушать жизнь девушки.

По словам актера Кирилла Дыцевича, который исполнил роль Валеры, хотя его герой – настоящий негодяй, в каждой своей работе он пытается находить что-то новое и привносить в характер персонажа другие краски.

Валера хочет все и сразу, но так не бывает. На мой взгляд, для того, чтобы у тебя что-то получилось в жизни, не нужно просто сидеть и ждать этого или выстраивать непонятные схемы и играть судьбами людей. Нужно работать и быть честным – по крайне мере, с самим собой. Мой персонаж этого не понимает. С оглядкой на сценарий, его, конечно, можно пытаться всячески оправдывать, но вообще, на мой взгляд, в жизни таким людям нет оправдания. К слову, как говорил мой мастер, роль негодяя может сыграть только хороший человек. Я надеюсь, он не ошибался, – смеется актер.

Также в фильме сыграли актеры Марина Митрофанова, Галина Корнеева, Николай Боклан, Анна Расстальная, Ксения Лукьянчикова, Анна Ардова, Эдуард Флеров, Софья Ардова, Алексей Вакулов, Евгений Лесничий и другие.

Режиссер-постановщик картины Александр Итыгилов характеризует жанр нового фильма как мелодраму с элементами детектива, в котором будет много интриг.

И, естественно, это мини-сериал о любви, – говорит Александр Итыгилов. – В мои руки попадает много сценариев, этот – один из лучших. Интересно написано, зрителю будет на что посмотреть. Также у нас замечательный кастинг. С некоторыми артистами мы уже работали раньше, это восхитительные актеры. А со многими давно хотел поработать. По счастливому стечению обстоятельств так и вышло.

Оператор-постановщик – Андрей Шкир. Продюсер – Валентин Опалев. Производством картины занималась кинокомпания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Из чувства долга» в субботу в 17:50 на телеканале «Украина».