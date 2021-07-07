Четвёртый – триллер выходит на большие экраны с 8 июля

7 июля 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Четвёртый – триллер выходит на большие экраны с 8 июля
Четвёртый – триллер выходит на большие экраны с 8 июля
пресс-служба

С 8 июля в украинских кинотеатрах стартует показ триллера “Четвёртый”.

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В фильме "Четвёртый" сотрудники робототехнической компании по заказу провластных силовых структур планируют провести тайное испытание четырех военных роботов. Для этого они располагают свою базу на территории Золотого треугольника вблизи Таиланда. Эта местность известна отлаженной системой производства и торговли опиумом под руководством криминальных группировок.

Командующим операции является безнравственный агент ЦРУ, для которого проверить возможности солдат-роботов в бою важнее человеческой жизни. Он распоряжается применить убийственные машины в местном селении, где могут находиться не только наркоторговцы, но и мирные жители.

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В самый разгар операции выясняется, что на линию огня случайно попала группа врачей-волонтеров, которые прибыли в страну с гуманитарной миссией. А среди жителей поселка оказывается бывший морской пехотинец, подозреваемый в дезертирстве. Командующий операцией приказывает ликвидировать всех свидетелей испытания, но пехотинец и врачи готовы бороться за свои жизни.

Смотрите триллер "Четвертый" в кинотеатрах Украины с 8 июля.

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