Гулливер возвращается: премьера мультфильма состоится ко дню Независимости Украины

Первый полнометражный мультфильм «Гулливер возвращается», производством которого занимаются 95 Animation Studio и Gulliver Films, выйдет на экраны 19 августа 2021 года.

К 30-летию Независимости Украины Студия «Квартал 95» выпускает украинский анимационный мультфильм, который уже покоряет мир – он выйдет в прокат в 49 странах, среди которых: Португалия, Испания, Италия, Турция, страны Бенилюкса, Среднего Востока, Латинской Америки. Недавно список пополнился Австралией.

Напомним, что «Гулливер возвращается» был успешно представлен на Берлинале и в Каннах на крупнейшем мировом кинорынке Marche du Film, был отобран в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля, а также будет показан на Пусанском международном кинофестивале для детей и молодежи.

Невероятно гордимся международными успехами анимации «Гулливер возвращается», которая доказывает, что украинская мультипликация заслуживает быть признанной во всем мире и может соревноваться даже с голливудскими релизами. Украинские специалисты учатся, развиваются, стремятся прославить свою сторону и заслуживают занять достойное высокое место в мировой анимационной индустрии.

Главных героев в мультфильме озвучили: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Александр Пикалов.

Напомним, по сюжету Гулливер получает письмо, в котором жители Лилипутии просят его о помощи. Их страна в страшнейшем упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Но будет ли Гулливер самоотверженно решать дела своих друзей, когда у самого не все так хорошо?

Ждем украинскую премьеру уже 19 августа во всех кинотеатрах.