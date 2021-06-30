Ледяной дрифт: на экраны выходит адреналиновый экшн-триллер

30 июня 2021 23:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ледяной дрифт: на экраны выходит адреналиновый экшн-триллер
Ледяной дрифт: на экраны выходит адреналиновый экшн-триллер
пресс-служба

С 1 июля в украинских кинотеатрах стартует экшн-триллер “Ледяной дрифт”, обещающий адреналиновые гонки и борьбу не только с природой, но и с жесткой корпоративной машиной.

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Главные роли в экшен Джонатана Хэнсли исполнили Лиам Нисон (“Пассажир”, “Заложница”, “Список Шиндлера”), Лоуренс Фишберн (франшизы “Матрица”, “Человек-муравей и Оса”), Холт МакКэллани (“Гнев человеческий”, “Охотник за разумом”), Эмбер Мидфандер (“Легион”, “Фарго”) и Бенджамин Уокер (“Президент Линкольн: Охотник на вампиров”, “В сердце моря”).

Фильм рассказывает о спасательной операции, которую затруднит не только погода, но и корпоративные секреты. По сюжету, на алмазной шахте в удаленной канадской провинции произошел взрыв, в результате которого несколько десятков шахтеров оказались под завалами и запаса кислорода хватит всего на 30 часов.

Единственной спасение – перевезти по прямой заледенелой дороге специальное оборудование, из-за чего грузовики отправляются в путь, который не совсем устраивает не только матушку-природу, но и корпорацию.

Адреналиновый экшн-триллер “Ледяной дрифт” – с 1 июля кинотеатрах страны. Лиам Нисон лично приглашает:

Украинских киноманов ждал сюрприз – при поддержке издания ТЕЛЕНЕДЕЛЯ, 29 июля состоялся предпоказ самого “освежающего” из летних блокбастеров в киевском кинотеатре Синема Сити. Как это было – смотрите в нашем фотоотчете.

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