Одруження наосліп 7 сезон 5 выпуск смотреть онлайн (эфир от 02.07.2021)
7 июля 2021 22:00
Юлия Туренко
Одруження наосліп-7: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.07.2021)
пресс-служба
2 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 5 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7
: Героем выпуска стал 35-летний Роман - коммерческий директор в международной компании. Он построил успешную карьеру, а теперь хочет построить и собственную жизнь. Его невестой стала легкая и красивая 30-летняя Юлиана, которая работает мастером маникюра, мечтает успешно жениться и отрыть собственный салон красоты. Что ждет молодоженов и останутся ли они вместе – смотрите в 5 выпуске 7-го сезона "Свадьба вслепую".
5 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.