Одруження наосліп 7 сезон 3 выпуск смотреть онлайн (эфир от 18.06.2021)
18 июня на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 3 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Его невестой стала 31-летняя женщина по имени Ирина, которая имеет два высших образования и знает два иностранных языка. На данный момент девушка профессиональная вейкбордистка и тренер по йоге.
3 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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