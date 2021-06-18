Одруження наосліп 7 сезон 3 выпуск смотреть онлайн (эфир от 18.06.2021)

18 июня 2021 22:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Одруження наосліп 7 сезон 3 выпуск смотреть онлайн (эфир от 18.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)
пресс-служба

18 июня на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 3 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7: героем третьего эпизода станет экс-министр экологии и кандидат в Президенты Украины Игорь Шевченко. Пятидесятилетний экс-министр в течении всей своей жизни ищет любовь и имеет очень высокие требования к будущей избраннице.

Его невестой стала 31-летняя женщина по имени Ирина, которая имеет два высших образования и знает два иностранных языка. На данный момент девушка профессиональная вейкбордистка и тренер по йоге.

3 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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