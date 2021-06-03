Одруження наосліп-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.06.2021)
4 июня на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 1 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.
1 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите 4 июня в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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