Одруження наосліп-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.06.2021)

3 июня 2021 23:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Одруження наосліп-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.06.2021)
пресс-служба

4 июня на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 1 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7: Героем первого выпуска станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который после громкого развода хочет найти настоящую любовь. Впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это станет настоящим сюрпризом.

Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.

1 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите 4 июня в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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