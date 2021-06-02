Вячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую невесту

4 июня в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера седьмого сезона романтического реалити-шоу под названием «Одруження наосліп».

Ведущие проекта «Одруження наосліп» Даниэль Салем и Ирина Кириченко будут помогать успешным холостякам и холостячкам найти свою любовь.

Героем первого выпуска станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который после громкого развода хочет найти настоящую любовь. Впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это станет настоящим сюрпризом.

Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.

Я 22 года был в браке. Моя бывшая жена была для меня настоящей мечтой. Я кричал на весь мир, что я ее люблю. Развод мне дался очень сложно, - сказал о бывшей жене Вячеслав Узелков. - Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой. Я знаю одну такую женщину. Ее зовут Юля.

Боксер Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official

Тренер Юлия Чернецкая более известная в стране как фитнес-мама. Женщина ищет настоящего мужчину, в которого сможет влюбиться.

Мой бывший муж позволял себе общение с другими женщинами. Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода я ни с кем не была в отношениях. Мне сложно влюбиться. Надеюсь, что «Одруження наосліп» поможет мне обрести счастье, - сказала фитнес-мама Юлия.

Боксер Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official

Останутся ли молодожены вместе и какое сенсационное заявление сделает Вячеслав Узелков, смотрите уже 4 июня в 20:20 на телеканале «1+1».

Напомним,