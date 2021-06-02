Вячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую невесту

2 июня 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Вячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую невесту
Боксер Вячеслав Узелков
instagram.com/uzelkov_official

4 июня в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера седьмого сезона романтического реалити-шоу под названием «Одруження наосліп».

Читайте такжеАлена Шоптенко рассказала, чему ее научили свидания с молодыми людьми
Ведущие проекта «Одруження наосліп» Даниэль Салем и Ирина Кириченко будут помогать успешным холостякам и холостячкам найти свою любовь.

Героем первого выпуска станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который после громкого развода хочет найти настоящую любовь. Впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это станет настоящим сюрпризом. 

Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.

Я 22 года был в браке. Моя бывшая жена была для меня настоящей мечтой. Я кричал на весь мир, что я ее люблю. Развод мне дался очень сложно, - сказал о бывшей жене Вячеслав Узелков. - Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой. Я знаю одну такую женщину. Ее зовут Юля.

Боксер Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official
Читайте такжеАнна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына
Тренер Юлия Чернецкая более известная в стране как фитнес-мама. Женщина ищет настоящего мужчину, в которого сможет влюбиться.

Мой бывший муж позволял себе общение с другими женщинами. Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода я ни с кем не была в отношениях. Мне сложно влюбиться. Надеюсь, что «Одруження наосліп» поможет мне обрести счастье, - сказала фитнес-мама Юлия.

Боксер Вячеслав Узелков / instagram.com/uzelkov_official
Останутся ли молодожены вместе и какое сенсационное заявление сделает Вячеслав Узелков, смотрите уже 4 июня в 20:20 на телеканале «1+1».

Напомним, 

Облако тегов

1+1 личная жизнь звезд социальные сети Вячеслав Узелков новости Одруження наослiп Одруження наосліп-4 телешоу 2021

Материалы по теме

Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах
Анонсы на ТВ

Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как делит домашние обязанности с любимым
Новости

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как делит домашние обязанности с любимым
Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет Бофорт
Интервью

Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет БофортЭксклюзив
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK