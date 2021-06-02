Вячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую невесту
4 июня в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера седьмого сезона романтического реалити-шоу под названием «Одруження наосліп».
Героем первого выпуска станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который после громкого развода хочет найти настоящую любовь. Впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это станет настоящим сюрпризом.
Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.
Я 22 года был в браке. Моя бывшая жена была для меня настоящей мечтой. Я кричал на весь мир, что я ее люблю. Развод мне дался очень сложно, - сказал о бывшей жене Вячеслав Узелков. - Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой. Я знаю одну такую женщину. Ее зовут Юля.
Мой бывший муж позволял себе общение с другими женщинами. Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода я ни с кем не была в отношениях. Мне сложно влюбиться. Надеюсь, что «Одруження наосліп» поможет мне обрести счастье, - сказала фитнес-мама Юлия.
Напомним,