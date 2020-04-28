Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)
Во вторник, 28 апреля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».
Сергей – предприниматель с собственным бизнесом в IT-сфере. Он стремится найти женщину для крепких и серьезных отношений. Сергей - чуткий мужчина, но сможет ли он понять и принять богатый внутренний мир Юли?
14 выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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