Одруження наосліп-6: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
Во вторник, 14 апреля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».
Иван – частный предприниматель, который владеет магазином с отопительной техникой. Мужчина не может жить без адреналина: он любит экстремальные виды спорта, гонки и мотоциклы. Иван пришел на проект, чтобы найти свою вторую половинку, которая будет заботиться о нем и поддерживать. Смогут ли Аня и Иван построить отношения на основе понимания и принятия друг друга?
Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.