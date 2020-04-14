Одруження наосліп-6: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)

14 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
пресс-служба

Во вторник, 14 апреля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

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В 12 выпуске проекта «Одруження наосліп» смотрите: Аня – коучер, она учит людей, как с помощью духовного развития изменить собственное материальное положение, как правильно направлять свою энергию и как сделать так, чтобы любимый человек был счастлив рядом с тобой. Также Аня преподает танцы, занимается дизайном и любит экстрим. Несмотря на свою всестороннюю развитость, женщина так и не нашла своего мужчину. Она пришла на проект, чтобы найти спортивного, сильного мужчину, который сможет ее понять и принять такой, какая она есть.

Иван – частный предприниматель, который владеет магазином с отопительной техникой. Мужчина не может жить без адреналина: он любит экстремальные виды спорта, гонки и мотоциклы. Иван пришел на проект, чтобы найти свою вторую половинку, которая будет заботиться о нем и поддерживать. Смогут ли Аня и Иван построить отношения на основе понимания и принятия друг друга?

Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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