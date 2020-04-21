Одруження наосліп-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.04.2020)
21 апреля 2020 22:30
Одруження наосліп-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.04.2020)
instagram.com/irinkirichenko
Во вторник, 21 апреля, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».
«Одруження наосліп» смотрите: это единственный украинский телепроект, участники которого за неделю могут стать по-настоящему счастливыми. В шестом сезоне реалити-шоу уверенный шаг навстречу любви сделают успешные мужчины и женщины. Они преодолели препятствия на пути к блестящей карьере, защитили докторские диссертации, и не нашли главного - свою половинку. Помогать одиноким героям проекта найти любовь теперь будут практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем. Ирина «просканирует» участников реалити и раскроет истинные причины их неудач в отношениях. А Даниэль для героев «Одруження наосліп» и зрителей станет лучшим мотиватором и строгим критиком, поможет им проститься с комплексами, «призраками» прошлого и «вылечит» от низкой самооценки.
Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.