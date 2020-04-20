Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

20 апреля 2020 21:15 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
пресс-служба Нового канала

В понедельник, 20 апреля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск нового сезона реалити «Від пацанки до панянки-4».

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После перерыва длиной в два года на Новый канал возвращается нашумевшее реалити «Від пацанки до панянки». 15 оторв пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь. И Новый канал дает им последний шанс! Четвертый сезон – сезон #Загублені. Найти, узнать и полюбить себя – главная задача девушек на проекте.

Десятый выпуск реалити «Від пацанки до панянки-4» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Слёзи и душевный боль: Маша Ефросинина вернула пацанок в детство. Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 10. Часть 1

На разговор – как на каторгу. К пацанкам приехали мамы! Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 10. Часть 2

Горе-кухари! Пацанки с мамами готовили французские деликатесы. Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 10. Часть 3

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Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

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