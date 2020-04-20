Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
В понедельник, 20 апреля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск нового сезона реалити «Від пацанки до панянки-4».
Десятый выпуск реалити «Від пацанки до панянки-4» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Слёзи и душевный боль: Маша Ефросинина вернула пацанок в детство. Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 10. Часть 1
На разговор – как на каторгу. К пацанкам приехали мамы! Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 10. Часть 2
Горе-кухари! Пацанки с мамами готовили французские деликатесы. Від пацанки до панянки. Сезон 4. Выпуск 10. Часть 3