Никогда не сдавайся: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.04.2020)

20 апреля 2020 16:10 Юлия Крутиева
Никогда не сдавайся: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.04.2020)
Никогда не сдавайся: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.04.2020)
пресс-служба канала Украина

В воскресенье, 19 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийной картины «Никогда не сдавайся» производства «Украинской продакшн студии» по заказу канала.

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Главная героиня фильма «Никогда не сдавайся» – успешная бизнес леди, чья жизнь – лишь богатый антураж, за фасадом которого надежно спрятаны травмы юности. 36-летняя Марина – руководитель крупной компании и невеста обаятельного красавца Ильи. В жизни ей не хватает лишь одного: смелости признаться себе, что всё это не делает её счастливой. 

Все меняется в один день, когда в офис Марины приходит работать Юля – человек из ее прошлого. Её появление заставляет Марину вернуться в город своего детства и разбередить давние раны. Хватит ли ей смелости взглянуть в лицо старым обидам? Сил столкнуться с очередным предательством? Мудрости разглядеть среди дорогой мишуры новое, настоящее чувство?

1-4 серии сериала «Никогда не сдавайся» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA

"Никогда не сдавайся" (1 серия)

"Никогда не сдавайся" (2 серия)

"Никогда не сдавайся" (3 серия)

"Никогда не сдавайся" (4 серия)

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