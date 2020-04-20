Никогда не сдавайся: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.04.2020)
В воскресенье, 19 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийной картины «Никогда не сдавайся» производства «Украинской продакшн студии» по заказу канала.
Все меняется в один день, когда в офис Марины приходит работать Юля – человек из ее прошлого. Её появление заставляет Марину вернуться в город своего детства и разбередить давние раны. Хватит ли ей смелости взглянуть в лицо старым обидам? Сил столкнуться с очередным предательством? Мудрости разглядеть среди дорогой мишуры новое, настоящее чувство?
1-4 серии сериала «Никогда не сдавайся» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
"Никогда не сдавайся" (1 серия)
"Никогда не сдавайся" (2 серия)
"Никогда не сдавайся" (3 серия)
"Никогда не сдавайся" (4 серия)