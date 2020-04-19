Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

На Пасху вокальное шоу «Голос країни» в спецвыпуске показало зрителям телеканала яркие выступления участников за десять лет. Сегодня их имена известны тысячам украинцев, но начинали они свой творческий путь на сцене вокального шоу. «Голос країни» зажег десятки звезд, команда проекта за десять сезонов обработала более 70 000 заявок, а участниками шоу, кроме украинцев, становились жители почти всего мира.
Четырнадцатый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.