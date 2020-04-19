Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

19 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
пресс-служба

В воскресенье, 13 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

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На Пасху вокальное шоу «Голос країни» в спецвыпуске показало зрителям телеканала яркие выступления участников за десять лет. Сегодня их имена известны тысячам украинцев, но начинали они свой творческий путь на сцене вокального шоу. «Голос країни» зажег десятки звезд, команда проекта за десять сезонов обработала более 70 000 заявок, а участниками шоу, кроме украинцев, становились жители почти всего мира.

Четырнадцатый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA

 

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