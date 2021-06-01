Светлана Лобода растрогала сеть фотографиями с подросшими дочками

1 июня 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Светлана Лобода растрогала сеть фотографиями с подросшими дочками
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода является одной из самых востребованных певиц среди отечественных звезд.

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Несмотря на то, что несколько лет назад Светлана Лобода переехала жить и работать в Россию, певицу рады видеть далеко за пределами европейских стран. 

Сейчас во всем мире наблюдается ослабление карантинных мер, поэтому Светлана не упускает возможности, чтобы дать несколько концертов за границей.

Но при этом Лобода старается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. И певице удается в этом преуспеть. Это она доказала в своем Инстаграм.

Светлана Лобода со старшей дочкой / instagram.com/lobodaofficial
Вчера артистка смогла выкроить совсем немного времени в своем напряженном графике, чтобы побыть с дочками. Светлана встретилась с 10-летней Евой и трехлетней Тильдой в райском местечке.

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Особенно поклонники Лободы были благодарны ей за то, что она не перестает радовать их снимками своей поросшей дочки Тильды. 

Залететь на несколько часов поцеловать девчонок - бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек, - подписала серию снимков с дочками певица.

Светлана Лобода с младшей дочкой / instagram.com/lobodaofficial
Напомним, 

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