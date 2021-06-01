Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женится

1 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Победитель
Певец Роман Сасанчин
instagram.com/sasanchyn_official

Певец Роман Сасанчин порадовал своих поклонников неожиданной новостью.

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Победитель "Голосу країни" решил жениться на своей девушке Иванне. 19-летний Роман Сасанчин сделал возлюбленной предложение.

Будущая невеста первой поделилась радостной новостью со своими подписчиками. На своей странице в Инстаграм Иванна опубликовала фотографию, на которой показала шикарный букет роз от любимого и подаренное помолвочное кольцо.

Это было неинстаграмно. Потому что я умею испортить сама себе сюрприз. Да! – подписала кадр девушка.

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Отметим, что Роман и Иванна познакомились в 2020 году в компании общих друзей. Спустя всего несколько месяцев влюбленные стали жить вместе в Киеве в квартире, которую парень выиграл, победив в шоу "Голос країни".

К слову, недавно Роман переболел коронавирусом. Его мама также слегла с COVID-19, однако у нее была тяжелая форма. Женщина больше месяца пробыла в больнице под ИВЛ. Все это время парня поддерживала его любимая девушка. Иванна также помогала 57-летней Евдокии Петровне восстановиться после болезни.

Возможно, именно эта ситуация и стала решающей. В столь непростое для Ромы и его мамы время Иванна постоянно находилась рядом – девушка ухаживала за мамой любимого, помогала ей восстановиться после болезни, чем, похоже, окончательно покорила сердце парня.

Напомним,

 

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