Невероятная правда о звездах: Влад Яма ответил на 5 откровенных вопросов

31 мая 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Невероятная правда о звездах: Влад Яма ответил на 5 откровенных вопросов
Влад Яма с супругой Лилианой
instagram.com/vladyama_official

Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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В новом выпуске на откровенные вопросы ответил Влад Яма. Хореограф рассказал, какой вредной привычкой страдал до 26 лет, хочет ли еще раз стать отцом и в какие моменты жалел о выбранной профессии.

Рубрика «Карьера»

В какой момент вы пожалели, что занялись танцами?

– Первый – это когда мне было лет 12 и я получил в школе пинков. И второй момент – когда мне было 20 лет. Мне надо было делать вторую операцию на колене. Большинство врачей говорили, что танцевать я не буду.

Рубрика «Дети»

Мой сын будет мной гордиться, потому что...

– Потому что я сделаю все для того, чтобы он был счастливым.

Планируете ли вы еще детей?

– Да, мы хотим еще детей. Желательно сначала девочку, но там уже как будет.

Рубрика «Стыдно или нормально»

Грызть ногти: стыдно или нормально?

– Это ужасно. Но я это делал до 26 лет. Потом меня силой повели на маникюр.

Проверять телефон партнера: стыдно или нормально?

– Нет, это плохо. Я этим грешил, но последний раз – много-много лет назад. Много лет назад и мой телефон проверяли регулярно.

Напомним,

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