Невероятная правда о звездах: Влад Яма ответил на 5 откровенных вопросов
Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».
Рубрика «Карьера»
В какой момент вы пожалели, что занялись танцами?
– Первый – это когда мне было лет 12 и я получил в школе пинков. И второй момент – когда мне было 20 лет. Мне надо было делать вторую операцию на колене. Большинство врачей говорили, что танцевать я не буду.
Рубрика «Дети»
Мой сын будет мной гордиться, потому что...
– Потому что я сделаю все для того, чтобы он был счастливым.
Планируете ли вы еще детей?
– Да, мы хотим еще детей. Желательно сначала девочку, но там уже как будет.
Рубрика «Стыдно или нормально»
Грызть ногти: стыдно или нормально?
– Это ужасно. Но я это делал до 26 лет. Потом меня силой повели на маникюр.
Проверять телефон партнера: стыдно или нормально?
– Нет, это плохо. Я этим грешил, но последний раз – много-много лет назад. Много лет назад и мой телефон проверяли регулярно.
Напомним,