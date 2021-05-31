Невероятная правда о звездах: Влад Яма ответил на 5 откровенных вопросов

Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Рубрика «Карьера»

В новом выпуске на откровенные вопросы ответил Влад Яма . Хореограф рассказал, какой вредной привычкой страдал до 26 лет, хочет ли еще раз стать отцом и в какие моменты жалел о выбранной профессии.

В какой момент вы пожалели, что занялись танцами?

– Первый – это когда мне было лет 12 и я получил в школе пинков. И второй момент – когда мне было 20 лет. Мне надо было делать вторую операцию на колене. Большинство врачей говорили, что танцевать я не буду.

Рубрика «Дети»

Мой сын будет мной гордиться, потому что...

– Потому что я сделаю все для того, чтобы он был счастливым.

Планируете ли вы еще детей?

– Да, мы хотим еще детей. Желательно сначала девочку, но там уже как будет.

Рубрика «Стыдно или нормально»

Грызть ногти: стыдно или нормально?

– Это ужасно. Но я это делал до 26 лет. Потом меня силой повели на маникюр.

Проверять телефон партнера: стыдно или нормально?

– Нет, это плохо. Я этим грешил, но последний раз – много-много лет назад. Много лет назад и мой телефон проверяли регулярно.

Напомним,