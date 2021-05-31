Влад Яма рассказал, как его разводит 5-летний сын Леон

Хореограф Влад Яма признался, какие шутки могут его обидеть.

С чувством юмора у Влада Ямы все в порядке. Он может посмеяться над собой и над звездными коллегами. Это было видно во время эфира Improv Live Show на Новом канале.

Однако есть юмор, который может задеть хореографа.

Меня могут обидеть разве что тупые шутки, – признается Влад Яма. – Которые лишены всякого интеллекта. Я люблю юмор более тонкий, изысканный, или уже полностью противоположный жанр – «черный юмор». Если шутка лежит где-то на поверхности, то мне неинтересно. Даже если смеются все вокруг. А вот обижал ли я приколами других? Возможно, было пару раз. Особенно в последние годы, когда судил танцевальное шоу. Но там есть специфика спорта, свои правила и территория танца, где я могу себе позволить сказать несколько больше о возможностях и навыках человека, чем в реальной жизни. Мне не стыдно, но ходят слухи, что некоторые до сих пор обижаются.

Влад Яма с сыном и женой / пресс-служба Нового канала

А вот с близкими женщинами он не очень любит шутить.

Над партнершами никак не прикалывался. Мы – одна команда, поэтому какие-то розыгрыши могли бы закончиться очень плохо для обоих, – рассказывает он за кулисами Improv Live Show. – С женой примерно такая же история. Максимум, который я могу себе позволить, – это включить какой-то смешной фильтр в Instagram и снять видео с ней, чтобы она не знала. А потом уже смеемся вместе над результатом. А еще, бывает, снимаю незаметно, например, как она красит глаза. Честно говоря, потом меня такие вещи очень веселят.

А вот кто любит пошутить в звездной семье, так это 5-летний сын хореографа Леон.

В последнее время в основном меня разводит сын. Он подходит и с совершенно серьезным выражением лица спрашивает: «Папа, а знаешь что?» Я говорю: «Что?» А он мне: «Ничего!» И смеется каждый раз, как в первый. Мне тоже весело, ведь это реально прикольно, – улыбается хореограф.

Напомним,