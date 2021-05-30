Марина Боржемская отреагировала на новые отношения экс-мужа
30 мая 2021 19:00
Фитнес-тренер Марина Боржемская
социальная сеть Instagram
Бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова заявила, что готова к новым отношениям.
Марина Боржемская в интервью с Катей Осадчей назвала черты характера, которые важны для нее при знакомстве с мужчинами. Женщина уже давно пережила развод со спортсменом, она желает снова быть счастливой и любимой.
Я не хочу обидеть тех мужчин, с которыми ходила на свидания, но все же для меня очень важен ум и ответственность, а ты сразу замечаешь. Мужчинам сложно скрыть свой характер, а я, уже взрослая женщина, считываю с первой минуты. Где со мной можно познакомиться? В супермаркете, на автомойке,‒ откровенничает знаменитость.
Марина Боржемская с детьми / социальная сеть Instagram
Я очень счастлива за него, правда. Мне хочется, чтобы он счастлив, чтобы его любили. Мне очень хочется, чтобы он ушел в эти отношения и ему было комфортно,‒ резюмировала звезда «Зважені та щасливі».
Напомним,
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Вячеслав Узелков / социальная сеть Instagram