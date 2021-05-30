Марина Боржемская отреагировала на новые отношения экс-мужа

30 мая 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Марина Боржемская отреагировала на новые отношения экс-мужа
Фитнес-тренер Марина Боржемская
социальная сеть Instagram

Бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова заявила, что готова к новым отношениям.

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Фитнес-тренер Марина Боржемская в интервью с Катей Осадчей назвала черты характера, которые важны для нее при знакомстве с мужчинами. Женщина уже давно пережила развод со спортсменом, она желает снова быть счастливой и любимой.

Я не хочу обидеть тех мужчин, с которыми ходила на свидания, но все же для меня очень важен ум и ответственность, а ты сразу замечаешь. Мужчинам сложно скрыть свой характер, а я, уже взрослая женщина, считываю с первой минуты. Где со мной можно познакомиться? В супермаркете, на автомойке,
‒ откровенничает знаменитость.

Марина Боржемская с детьми / социальная сеть Instagram

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О романе экс-возлюбленного с его новой девушкой Марина отзывается доброжелательно. Она желает счастья отцу своих детей.

Я очень счастлива за него, правда. Мне хочется, чтобы он счастлив, чтобы его любили. Мне очень хочется, чтобы он ушел в эти отношения и ему было комфортно,
‒ резюмировала звезда «Зважені та щасливі».

Напомним,

Вячеслав Узелков / социальная сеть Instagram
 

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