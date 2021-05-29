Слава Каминская разочарована поступком Юрия Никитина: проигнорировал последний концерт группы

29 мая 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Слава Каминская разочарована поступком Юрия Никитина: проигнорировал последний концерт группы
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Слава Каминская огорчена поступком бывшего продюсера.

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16 мая певицы Слава Каминская и Виктория Смеюха дали последний концерт в составе группы НеАнгелы, о распаде которой объявили в марте. Экс-продюсер группы Юрий Никитин не пришел на прощальное выступление бывших подопечных.

По словам Каминской, с продюсером у них были хорошие отношения, поэтому ей было очень неприятно, что он не появился на мероприятии. Впрочем, близко к сердцу она не намерена принимать эту ситуацию.

Странно вообще. Мы 15 лет нормально общались, дружили, но Юра не пришел даже на наш последний концерт. Ничего, неприятность эту мы переживем,
‒ поделилась исполнительница.

Юрий Никитин и группа НеАнгелы / социальная сеть Instagram

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Слава также добавила, что с Никитиным больше не поддерживает связь, да и с коллегой по сцене Викторией Смеюхой близкими подругами никогда не была. Сейчас девушки редко общаются.

Мы никогда не были подругами. Мы были коллегами. Но мне есть с кем общаться, ей есть с кем общаться,
‒ резюмировала звезда.

Напомним,

Слава Каминская и Виктория Смеюха / социальная сеть Instagram
 

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