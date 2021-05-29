Слава Каминская разочарована поступком Юрия Никитина: проигнорировал последний концерт группы
Слава Каминская огорчена поступком бывшего продюсера.
По словам Каминской, с продюсером у них были хорошие отношения, поэтому ей было очень неприятно, что он не появился на мероприятии. Впрочем, близко к сердцу она не намерена принимать эту ситуацию.
Странно вообще. Мы 15 лет нормально общались, дружили, но Юра не пришел даже на наш последний концерт. Ничего, неприятность эту мы переживем,‒ поделилась исполнительница.
Мы никогда не были подругами. Мы были коллегами. Но мне есть с кем общаться, ей есть с кем общаться,‒ резюмировала звезда.
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