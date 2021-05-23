Слава Каминская впечатлила сменой имиджа: больше не рыжая ‒ фото

23 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская впечатлила сменой имиджа: больше не рыжая ‒ фото
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Певица Слава Каминская заинтриговала поклонников кадром со съемок нового клипа.

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Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в костюме цвета морской волны, эффектно подчеркивающем стройные ножки и грудь исполнительницы.

Артистка разместилась на полу фотозоны, выставив напоказ свои прелести. Образ Слава дополнила цепочкой с камнем на шее и браслетами на руках. Волосы женщины были ярко сиреневого цвета, а на лице виднелся макияж в фиолетовых тонах. С помощью линз Слава также изменила цвет глаз и разукрасила шею и лицо пунктирной черной линией.

Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто...
‒ сопроводила пост артистка словами из своей новой песни.

Слава Каминская / социальная сеть Instagram

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Пользователей заинтересовал необычный лук знаменитости, в комментариях они засыпали звезду комплиментами: «Фантазер… ты меня называла», «Ну, во-первых, это красиво», «Русалка», «Камерон Диас», «Наконец-то мир услышит этот шедевр», «Топаз».

Напомним,

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