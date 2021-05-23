Слава Каминская впечатлила сменой имиджа: больше не рыжая ‒ фото
Певица Слава Каминская заинтриговала поклонников кадром со съемок нового клипа.
Артистка разместилась на полу фотозоны, выставив напоказ свои прелести. Образ Слава дополнила цепочкой с камнем на шее и браслетами на руках. Волосы женщины были ярко сиреневого цвета, а на лице виднелся макияж в фиолетовых тонах. С помощью линз Слава также изменила цвет глаз и разукрасила шею и лицо пунктирной черной линией.
Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто...‒ сопроводила пост артистка словами из своей новой песни.
Напомним,