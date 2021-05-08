Слава Каминская потеряла близкого человека: Ты в моих детях
В семье экс-солистки группы "Не Ангелы" Славы Каминской случилось горе.
Слава опубликовала несколько архивных снимков, на которых выглядит счастливой рядом с отцом.
Папа... ты мне сегодня снился... Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь наступит. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа…‒ прокомментировала потерю певица.
Поклонники знаменитости и звездные коллеги выразили свои соболезнования в комментариях: «Славочка, сил тебе! Соболезную», «Славочка, пусть папа отдыхает с миром», «Соболезную Вам... У вас теперь мощный ангел-хранитель на небесах!».
Поддержала Каминскую и экс-коллега по дуэту Виктория Смеюха: «Мои искренние соболезнования. Это большая потеря. Помни, ты не одна».
Напомним,