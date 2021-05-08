Слава Каминская потеряла близкого человека: Ты в моих детях

8 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская потеряла близкого человека: Ты в моих детях
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

В семье экс-солистки группы "Не Ангелы" Славы Каминской случилось горе.

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7 мая артистка сообщила в своем Instagram, что у нее умер отец Виталий Кузнецов. Подробности трагедии звезда не разглашала, однако посвятила папе щемящие строки.

Слава опубликовала несколько архивных снимков, на которых выглядит счастливой рядом с отцом.

Папа... ты мне сегодня снился... Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь наступит. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа…
‒ прокомментировала потерю певица.

Поклонники знаменитости и звездные коллеги выразили свои соболезнования в комментариях: «Славочка, сил тебе! Соболезную», «Славочка, пусть папа отдыхает с миром», «Соболезную Вам... У вас теперь мощный ангел-хранитель на небесах!».

Поддержала Каминскую и экс-коллега по дуэту Виктория Смеюха: «Мои искренние соболезнования. Это большая потеря. Помни, ты не одна».

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Стоит отметить, что об отце Славы известно очень мало. Родители исполнительницы развелись, когда певица была еще маленькой. Воссоединилась звезда с отцом в прошлом году. Отношения их складывались очень трогательно и тепло.

Напомним,

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