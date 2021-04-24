Слава Каминская не исключает, что может вновь сойтись с бывшим мужем Эдгаром Каминским

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников неожиданным признанием.

Не так давно артистка заявляла, что в ее личной жизни есть мужчина, с которым она длительное время состоит в отношениях, но представлять избранника публике она не спешит. Ходили слухи, что исполнительница закрутила роман с депутатом Сергеем Кацубой, однако сейчас Слава опровергает их.

Певица призналась, что специально подливала масла в огонь своими публикациями с Кацубой, чтоб о ее личной жизни говорили. Сейчас женщина утверждает, что с Сергеем их всегда связывала только дружба.

Это мой друг. Во-первых, это наш заказчик. Очень давно мы дружим очень-очень много лет. Романа у нас никогда не было. Просто я всегда старалась провоцировать прессу. «А давай сфотографируемся – выставим». У меня очень много друзей из этой сферы. Просто Сергей к этому нормально относится, с другим я не могла выставлять такие фотографии.

Слава Каминская и Сергей Кацуба / социальная сеть Instagram

Такие выходки знаменитости были обоснованы тем, что она все еще испытывала чувства к бывшему мужу, пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

Я его безумно любила, и мне абсолютно никто не был нужен. Это созависимые отношения, невротические. Я жила им. Это была моя жизнь.

После развода певица ходила к психотерапевту, однако только время смогло расставить все по местам. Лишь через год звезда осознала, что ее браку было суждено распасться.

Отношения дочь и сын. Ему нужна была мама, а мне – папа. Не сошлись характерами. Мы просто разные люди,

– резюмировала Каминская.

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским / социальная сеть Instagram

Сегодня Слава и Эдгар сумели наладить дружеские отношения ради детей. Более того, женщина предполагает, что в будущем она вновь может сойтись с мужем.

Наши отношения не закончатся никогда – у нас есть двое детей. Они трансформировались. И я не отвергаю тот момент, что может быть когда-либо…

Напомним,