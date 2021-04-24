Слава Каминская не исключает, что может вновь сойтись с бывшим мужем Эдгаром Каминским

24 апреля 2021 15:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская не исключает, что может вновь сойтись с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников неожиданным признанием.

Читайте такжеНаталья Сумская рассказала, почему вынуждена обеспечивать 38-летнюю дочь и внучку
Не так давно артистка заявляла, что в ее личной жизни есть мужчина, с которым она длительное время состоит в отношениях, но представлять избранника публике она не спешит. Ходили слухи, что исполнительница закрутила роман с депутатом Сергеем Кацубой, однако сейчас Слава опровергает их.

Певица призналась, что специально подливала масла в огонь своими публикациями с Кацубой, чтоб о ее личной жизни говорили. Сейчас женщина утверждает, что с Сергеем их всегда связывала только дружба.

Это мой друг. Во-первых, это наш заказчик. Очень давно мы дружим очень-очень много лет. Романа у нас никогда не было. Просто я всегда старалась провоцировать прессу. «А давай сфотографируемся – выставим». У меня очень много друзей из этой сферы. Просто Сергей к этому нормально относится, с другим я не могла выставлять такие фотографии.

Слава Каминская и Сергей Кацуба / социальная сеть Instagram

Такие выходки знаменитости были обоснованы тем, что она все еще испытывала чувства к бывшему мужу, пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

Я его безумно любила, и мне абсолютно никто не был нужен. Это созависимые отношения, невротические. Я жила им. Это была моя жизнь.

После развода певица ходила к психотерапевту, однако только время смогло расставить все по местам. Лишь через год звезда осознала, что ее браку было суждено распасться.

Отношения дочь и сын. Ему нужна была мама, а мне – папа. Не сошлись характерами. Мы просто разные люди,
– резюмировала Каминская.

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским / социальная сеть Instagram

Читайте такжеАни Лорак впервые рассказала об изменах экс-супруга
Сегодня Слава и Эдгар сумели наладить дружеские отношения ради детей. Более того, женщина предполагает, что в будущем она вновь может сойтись с мужем.

Наши отношения не закончатся никогда – у нас есть двое детей. Они трансформировались. И я не отвергаю тот момент, что может быть когда-либо…

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Эдгар Каминский фото новости Слава Каминская

Материалы по теме

Не обижаюсь, есть более весомые поводы: Ольга Сумская ответила на скандальное интервью сестры
Новости

Не обижаюсь, есть более весомые поводы: Ольга Сумская ответила на скандальное интервью сестры
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Телешоу

Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
Телешоу

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
Хата на тата 9 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
Телешоу

Хата на тата 9 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK