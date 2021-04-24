Слава Каминская не исключает, что может вновь сойтись с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников неожиданным признанием.
Певица призналась, что специально подливала масла в огонь своими публикациями с Кацубой, чтоб о ее личной жизни говорили. Сейчас женщина утверждает, что с Сергеем их всегда связывала только дружба.
Это мой друг. Во-первых, это наш заказчик. Очень давно мы дружим очень-очень много лет. Романа у нас никогда не было. Просто я всегда старалась провоцировать прессу. «А давай сфотографируемся – выставим». У меня очень много друзей из этой сферы. Просто Сергей к этому нормально относится, с другим я не могла выставлять такие фотографии.
Такие выходки знаменитости были обоснованы тем, что она все еще испытывала чувства к бывшему мужу, пластическому хирургу Эдгару Каминскому.
Я его безумно любила, и мне абсолютно никто не был нужен. Это созависимые отношения, невротические. Я жила им. Это была моя жизнь.
После развода певица ходила к психотерапевту, однако только время смогло расставить все по местам. Лишь через год звезда осознала, что ее браку было суждено распасться.
Отношения дочь и сын. Ему нужна была мама, а мне – папа. Не сошлись характерами. Мы просто разные люди,– резюмировала Каминская.
Наши отношения не закончатся никогда – у нас есть двое детей. Они трансформировались. И я не отвергаю тот момент, что может быть когда-либо…
Напомним,