Наталья Сумская рассказала, почему вынуждена обеспечивать 38-летнюю дочь и внучку

Актриса Наталия Сумская в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» призналась, что содержит взрослую дочь и внучку, и рассказала почему.

Первым мужем актрисы Натальи Сумской стал кинооператор Игорь Мамаев. Пару познакомили и практически сразу сосватали.

Я снималась в киноленте в городе Орел. И нас познакомили, и фактически сосватали. И я по юности думала, наши все коллеги девочки уже поженились, вышли замуж, а я только одна. Я так думала: «Ну что же такое?» – рассказала Наталья Сумская.

Игорь и Наталья поженились. У пары родилась дочь Дарья. Их брак продлился 7 лет. А потом Наталия собрала вещи, дочь и ушла. А Игорь, хотя и женился на другой, во всех своих интервью именно Наталью вспоминал как самую большую свою любовь.

Наверное, мы не были той парой, которые судьбой подарены друг другу. Не во всем меня понимал, какие-то потребности для меня, как для актрисы. Там была мечта моя сняться в фильме про артиллеристку. Снимали даже в деревне у моей бабушки, Ольги Яковлевны, в Киевской области. Люди выносили все свои пожитки, предоставляли свой двор для съемок. И они с коллегой даже не сделали мне кинопробы. Я горела этим, я мечтала сняться в этой роли. А я так была для домашнего очага. Это приоритет, другие взгляды у людей на половину свою, супругу. Я уверена, если ты любишь человека, ты делаешь для него все, чтобы быть для него полезным. Чтобы эта любовь подогревалась всю свою жизнь, – говорит актриса.

Сумская не скрывает: тогда выбрала профессию. И только благодаря ей встретила любовь всей своей жизни, так она называет своего второго супруга, актера Анатолия Хостикоева. Они поженились и у них родился сын. Но если о сыне Сумская рассказывает с нежностью, то тема дочери ей болит. Наталия признается, как только Дарье исполнилось 17, и она поступила в эстрадно-цирковой колледж, пришлось купить ей отдельное жилье.

Потому что все-таки надо жить врозь. Тогда сохраняются отношения дольше. Сейчас жаль только об одном, что она оставила работу, оставила свой ансамбль пограничных войск, в котором она проработала лет 6, кажется, и была просто жемчужиной в этом коллективе. И я всячески помогала и шила ей костюмы, доставала другие наряды, чтобы она каждый раз могла спеть в новом. Она была просто замечательная, роскошная, красивая, пела, все таланты у девушки были, она как бы создана для этого. Ну, человек сам выбирает свой путь. Она решила отойти, когда она вышла замуж, – говорит Наталья Сумская.

Но уже три года как Дарья вдова, говорит Наталья. Ее супруг – музыкант Юрий Трофименко – умер. А все хлопоты по содержанию 11-летней внучки и 38-миричнои дочери легли на плечи Сумской.

Сейчас я полностью занимаюсь дочерью и внучкой, и все проблемы должна решать я. Она не работает. Просто есть на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, ожидавшего, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то, что позовут его снимать и т.д. В этом мы расходились. Я совершенно другой человек. Я работаю, предлагают или нет. Куда зовут – туда иду. Всякая работа мне полезна, всякая приятна, – рассказала Сумская.

Напомним,