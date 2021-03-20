Ольга Сумская призналась, что с сестрой Натальей у нее сейчас натянутые отношения
Наталья и Ольга Сумские длительное время не появлялись вместе на публике. Как оказалось, между сестрами сейчас не самые хорошие отношения.
Как ты можешь предсказать кинопроцесс. Вот ты снимаешься в украинском кино, где есть украинский продюсер, украинские актеры и заезжие-приезжие, как говорят, коллеги из России. Ты можешь предположить, что это будет в России?– эмоционально отреагировала Сумская-младшая.
Ольга искренне надеется, что напряженные отношения с сестрой будут в прошлом, а между ними возродится былая связь.
Я надеюсь, что теплота когда-то вернется. Возможно, темп жизни, возможно, профессионально, но что-то как-то оно так сложилось. Политическая тема, может, тоже вплелась,– отметила телеведущая.
Я все равно ее люблю. За наше детство и то, как все это родилось в семье. Я с большим уважением отношусь к Наташе как к талантливой, самой прекрасной актрисе в Украине. Ее опыт – это всегда авторитет для меня. Теплота всегда звучит в моем сердце.
Напомним,