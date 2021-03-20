Ольга Сумская призналась, что с сестрой Натальей у нее сейчас натянутые отношения

20 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
Ольга Сумская призналась, что с сестрой Натальей у нее сейчас натянутые отношения
Народная артистка Ольга Сумская
социальная сеть Instagram

Наталья и Ольга Сумские длительное время не появлялись вместе на публике. Как оказалось, между сестрами сейчас не самые хорошие отношения.

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В недавнем интервью Ольга призналась, что знаменитая родственница не в восторге от того, что младшая сестра снимается в сериалах, которые показывают на российском телевидении. Артистка же заверяет, что соглашается на роли только в украинском кино и в украинских режиссеров.

Как ты можешь предсказать кинопроцесс. Вот ты снимаешься в украинском кино, где есть украинский продюсер, украинские актеры и заезжие-приезжие, как говорят, коллеги из России. Ты можешь предположить, что это будет в России?
– эмоционально отреагировала Сумская-младшая.

Народные артистки Ольга и Наталья Сумские / социальная сеть Instagram

Ольга искренне надеется, что напряженные отношения с сестрой будут в прошлом, а между ними возродится былая связь.

Я надеюсь, что теплота когда-то вернется. Возможно, темп жизни, возможно, профессионально, но что-то как-то оно так сложилось. Политическая тема, может, тоже вплелась,
– отметила телеведущая.

Народные артистки Ольга и Наталья Сумские / социальная сеть Instagram

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Звезда также добавила, что мечтает спеть с сестрой вместе, она даже придумала название их дуэта ‒ «Сестры Сумских». Кроме того, Ольга хотела бы сыграть с сестрой на одной сцене, ведь очень ценит и восхищается ее опытом и талантом.

Я все равно ее люблю. За наше детство и то, как все это родилось в семье. Я с большим уважением отношусь к Наташе как к талантливой, самой прекрасной актрисе в Украине. Ее опыт – это всегда авторитет для меня. Теплота всегда звучит в моем сердце.

Напомним,

 

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