Лесе Никитюк подарили кольцо и сделали предложение руки и сердца: трогательное фото

20 марта в 20:15 на телеканале «1+1» состоится премьера третьего выпуска сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл».

Уже в субботу зрители «1+1» увидят яркий баттл телеведущей Леси Никитюк в образе Адель и певца Павла Зиброва в роли Фредди Меркьюри.

Леся воплотит на сцене одно из выступлений легендарной Адель, «залипсив» ее хит Hello. А после выступления певицу ждал огромный сюрприз - кольцо и предложение руки и сердца на сцене.

Накануне премьеры выпуска в студию «Сніданку з 1+1» пришел конкурент Леси Никитюк на «Липсинк баттле» Павел Зибров, который рассказал, кого пародировал в детстве и сложно ли ему было перевоплотиться в легендарного Фредди Меркьюри.

Я начал петь раньше, чем говорить. Мне было 2-2,5 года, я знал два слова, но уже напевал все песни, которые слышал по проигрывателю. А позже пародировал перед зеркалом популярных в те времена исполнителей, например, Константина Огнева, Юрия Гуляева. А лет в 15 копировал группы Queen, Beatles. Вот с тех пор у меня такая любовь к Фредди Мерк`юри. Вот смотрю на него и вижу, что между нами много общего: он ростом почти 1.90 и я, он собирал стадионы, и я лет 15 назад тоже. Но главная общая черта - это фирменные усы. Надеюсь, что я хорошо вжился в роль на «Липсинк баттле».

Ведущие утреннего шоу Руслан Сеничкин и Неля Шовкопляс решили проверить, насколько Павел Зибров умеет импровизировано «липсить» и включили для него одно из выступлений Олега Винника. Под трек «Як жити без тебе» Павел Николаевич устроил в студии настоящий рок-перформанс, удачно скопировав движения и мимику артиста.

Уже в субботу за звание лучшего пародиста будут соревноваться два секс-символа - ведущий «1+1», актер и ресторатор Даниэль Салем и его друг - звезда «Танцев со звездами» Иракли Макацария. Даниэль перевоплотиться в неожиданный женский образ, а Иракли станет Джастином Тимберлейком. Певица украино-боливийского происхождения Michelle Andrade будет в образе Рики Мартина. Ее коллега, певица Lida Lee примеряет образ из мюзикла «Chicago».

Напомним,