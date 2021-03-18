Снежана Бабкина взорвала Сеть смелым снимком топлес

Жена Сергея Бабкина – Снежана – удивила смелой фотографией.

Актриса Снежана Бабкина менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая брюнетка все-таки позволяет себе похулиганить.

Например, вчера супруга Сергея Бабкина опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она запечатлена в пикантном образе.

В кадре Снежана позирует топлес. Свою грудь при этом 35-летняя знаменитость прикрыла двумя ведрами с раками. Похоже, что снимки она сделала во время отдыха с мужем в бане.

Коротко о моем сегодняшнем дне! – пишет Бабкина. – Уровень удовольствия зашкаливает! Люблю вам это говорить: «Идите в баню, друзья!»

Актриса Снежана Бабкина

Напомним,