Снежана Бабкина взорвала Сеть смелым снимком топлес

18 марта 2021 13:05 Юлия Туренко
Снежана Бабкина взорвала Сеть смелым снимком топлес
Снежана Бабкина с мужем
instagram.com/snezhana_babkina

Жена Сергея Бабкина – Снежана – удивила смелой фотографией.

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Актриса Снежана Бабкина менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая брюнетка все-таки позволяет себе похулиганить.

Например, вчера супруга Сергея Бабкина опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она запечатлена в пикантном образе.

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В кадре Снежана позирует топлес. Свою грудь при этом 35-летняя знаменитость прикрыла двумя ведрами с раками. Похоже, что снимки она сделала во время отдыха с мужем в бане.

Коротко о моем сегодняшнем дне! – пишет Бабкина. – Уровень удовольствия зашкаливает! Люблю вам это говорить: «Идите в баню, друзья!»

Актриса Снежана Бабкина
Напомним,

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