У Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь: телеведущая показала свой недуг

Телеведущая Регина Тодоренко сейчас отдыхает в Одессе у родителей.

Своих родных Регина Тодоренко не видела почти полтора года. Ведь в последнее время 30-летняя звезда живет и работает в России. Ее сын Михаил привык видеть бабушку и дедушку лишь на экране гаджетов.

Супруга Влада Топалова решила исправить эту ситуацию, и вместе с малышом наслаждается отдыхом в родном городе. На своей странице в Инстаграм Регина делится красочными видео с прогулок по побережью, а также показывает район Одессы, в котором она выросла.

Регина Тодоренко с мамой / instagram.com/reginatodorenko

Также Тодоренко поделилась с публикой и личной историей. Оказалось, что у звезды диагностировали неизлечимую болезнь - витилиго. В сториз телеведущая показала белое пятно на своей ноге. Именно туда врач вколола ей плазму, чтобы попробовать улучшить состояние кожи.

Надеюсь, что мне это поможет, – сказала в видеоролике Регина. – Или я буду, как модель известная, у которой тоже витилиго. Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона.

У Регины Тодоренко диагностировали витилиго / instagram.com/reginatodorenko

Артистка призналась, что раньше стеснялась своего недуга и старалась его скрыть, закрашивая колено:

Раньше я стеснялась говорить об этом недуге и все время закрашивала колено, чтобы никто не заметил мое несовершенство.

Напомним,