У Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь: телеведущая показала свой недуг
Телеведущая Регина Тодоренко сейчас отдыхает в Одессе у родителей.
Супруга Влада Топалова решила исправить эту ситуацию, и вместе с малышом наслаждается отдыхом в родном городе. На своей странице в Инстаграм Регина делится красочными видео с прогулок по побережью, а также показывает район Одессы, в котором она выросла.
Также Тодоренко поделилась с публикой и личной историей. Оказалось, что у звезды диагностировали неизлечимую болезнь - витилиго. В сториз телеведущая показала белое пятно на своей ноге. Именно туда врач вколола ей плазму, чтобы попробовать улучшить состояние кожи.
Надеюсь, что мне это поможет, – сказала в видеоролике Регина. – Или я буду, как модель известная, у которой тоже витилиго. Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона.
Артистка призналась, что раньше стеснялась своего недуга и старалась его скрыть, закрашивая колено:
Раньше я стеснялась говорить об этом недуге и все время закрашивала колено, чтобы никто не заметил мое несовершенство.
Напомним,