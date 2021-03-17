Деми Ловато призналась, что ее дважды изнасиловали – в 15 лет и 2 года назад, когда она была при смерти

17 марта 2021 13:10 Юлия Туренко
Деми Ловато призналась, что ее дважды изнасиловали – в 15 лет и 2 года назад, когда она была при смерти
Певица Деми Ловато
Fotobank / GettyImages

Певица и актриса Деми Ловато сделала откровенное признание. Звезда дважды была изнасилована.

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16 марта состоялась премьера документального фильма «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом». В нем 28-летняя звезда рассказала об изнасиловании в ночь, когда едва не умерла.

Случилось это в 2018 году. Наркоторговец, который привез ей героин и смесь других наркотических средств, воспользовался ею. В момент, когда Деми употребила почти смертельную дозу, наркодилер подверг ее сексуальному насилию, и оставил ее просто умирать.

Когда меня нашли, я была голой, синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: Да. Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии согласиться на интим.

Певица Деми Ловато / instagram.com/ddlovato

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После передозировки Деми Ловато перенесла три инсульта и получила повреждения мозга. Звезда более двух лет проходила реабилитацию и призналась, что в тот период своей жизни "достигла дна".

В документальном фильме актриса рассказала, что изнасилование наркодилером было второе в ее жизни. Впервые надругался над ней бойфренд, когда девушке было всего 15 лет.

Деми Ловато не решалась рассказать взрослым, однако все же призналась в случившемся. Но парень так и не понес наказания. После того инцидента, отметила певица, у нее до сих пор психологическая травма.

Напомним,

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