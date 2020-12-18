Регина Тодоренко нарвалась на критику из-за фото с сыном

18 декабря 2020 16:10 Юлия Крутиева
Регина Тодоренко нарвалась на критику из-за фото с сыном
Регина Тодоренко с мужем и сыном
instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко вновь героиня скандала.

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В период пандемии коронавируса социальные сети стали для знаменитостей по всему миру практически единственным инструментом, с помощью которого они могли общаться со своими поклонниками.

Но порой публикации звезд вызывают у публики неоднозначную реакцию. Так случилось и с постом Регины Тодоренко, где она опубликовала фото с сыном Мишей во время перелета в самолете.

В комментариях к снимку Тодоренко поинтересовалась у своих фолловеров, хотят ли они, чтобы она поделилась рекомендациями, как летать в самолетах с детьми.

Регина Тодоренко с сыном / instagram.com/reginatodorenko
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Подписчики Регины откликнулись на ее вопрос, но их ответы были очень напряженными. Они предложили ведущей «сначала попробовать полетать с ребенком в эконом-классе», а затем раздавать советы.

Ну возможно полезен лишь тем, кто летает в бизнес-классе. Остальным точно нет! Вы в экономе на руках с ним полетайте, а потом расскажите как это, - написала одна из подписчиц ведущей.

Напомним, 

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