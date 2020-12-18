Регина Тодоренко нарвалась на критику из-за фото с сыном
Телеведущая Регина Тодоренко вновь героиня скандала.
Но порой публикации звезд вызывают у публики неоднозначную реакцию. Так случилось и с постом Регины Тодоренко, где она опубликовала фото с сыном Мишей во время перелета в самолете.
В комментариях к снимку Тодоренко поинтересовалась у своих фолловеров, хотят ли они, чтобы она поделилась рекомендациями, как летать в самолетах с детьми.
Ну возможно полезен лишь тем, кто летает в бизнес-классе. Остальным точно нет! Вы в экономе на руках с ним полетайте, а потом расскажите как это, - написала одна из подписчиц ведущей.
Напомним,