Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Еще одной украинской звезде не удалось уберечь себя от коронавируса.
Маша сообщила, что чувствует себя сейчас удовлетворительно. 41-летняя звезда находится под присмотром врачей и старается выполнять все их предписания.
Узнав о позитивном тесте, Ефросинина очень расстроилась. Ведь перед Рождеством и Новым годом у нее было запланировано очень много встреч и мероприятий.
При этом Маша отметила, что ее муж Тимур, сын Александр и дочь Нана – здоровы. Ей пришлось отселить семью на чердак.
Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году. Чувствую себя (хре...) сносно, - пишет ведущая. - Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года! Берегите себя!
Напомним,