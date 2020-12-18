Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда

18 декабря 2020 12:35 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Ведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina

Еще одной украинской звезде не удалось уберечь себя от коронавируса.

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В этот раз уйти на самоизоляцию пришлось Маше Ефросининой. Об этом утром 18 декабря телеведущая рассказала на своих страницах в социальных сетях.

Маша сообщила, что чувствует себя сейчас удовлетворительно. 41-летняя звезда находится под присмотром врачей и старается выполнять все их предписания.

Узнав о позитивном тесте, Ефросинина очень расстроилась. Ведь перед Рождеством и Новым годом у нее было запланировано очень много встреч и мероприятий.

При этом Маша отметила, что ее муж Тимур, сын Александр и дочь Нана – здоровы. Ей пришлось отселить семью на чердак.

Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году. Чувствую себя (хре...) сносно, - пишет ведущая. - Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года! Берегите себя!

Ведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina
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В комментариях к публикации поклонники Ефросининой засыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления: «Машенька, крепись и выздоравливай. Это время для осознания новых творческих планов», «Выздоравливай, Маша», «Выздоравливай побыстрей, Машунька! Обнимаю», «К новому году дед мороз принесет тебе антитела», «Маша, не грустите, все будет хорошо! Выздоравливайте поскорее».

Напомним, 

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