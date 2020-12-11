Маша Ефросинина – о ссорах с мужем: Основной камень преткновения – абсолютно полярные темпераменты

Маша Ефросинина рассказала о причинах ссор с мужем и способах примирения.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина довольно открыто говорит о личной жизни. Она не скрывает, что когда-то в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым у них был сложный период. Но паре удалось его преодолеть и выйти из этого этапа намного более мудрыми. Теперь даже ссоры у них случаются довольно редко, а примирения проходят легко.

Ссоры происходят по-разному. Повлияли то ли 18 прожитых вместе лет, то ли понимание, что попусту потраченное на надувание щек время – это полный бред, но ссоры у нас не затягиваются. Мне кажется, что наши разговоры поменяли вектор в сторону мудрости. У нас есть золотое правило: не ложиться спать, не помирившись. Но мы обычные нормальные люди. Если не получается вот так просто к вечеру чмокнуть друг друга в лобик и сказать «да и черт с ним, забыли», то, конечно, засыпаем. Основной камень преткновения у нас – это абсолютно полярные темпераменты. Его невероятное спокойствие выводит меня из себя, а моя невероятная эмоциональность – как сдувающийся шар, бьется о все стены, – поделилась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / instagram.com/mashaefrosinina

Мудрость мудростью, но мириться первой Маша идет не всегда. Как и опрошенные женщины на шоу «Хто зверху?» (Новый канал), звезда делает это приблизительно в 45% случаев. Но за много лет супружеской жизни бывало по-разному.

Все зависит от того, какая ссора, и кто не прав, конечно же. Тут у нас без особенных сюрпризов. Как правило, мы оба точно понимаем собственную неправоту, в моменте ее не признаем, но в процессе четко осознаем. Единственная разница между нами – когда я иду на примирение, то делаю это очень эмоционально, как и ссорюсь, и ругаюсь. А Тимур в состоянии собственной неправоты через несколько часов или к вечеру приходит, как ни в чем не бывало. Это страшно бесит, но и успокаивает, потому что понимаешь, что ссора себя исчерпала, – рассказала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром / instagram.com/mashaefrosinina

Как оказалось, мириться телеведущей помогает ее прямолинейность, которая особенно проявилась в последние годы.

Я умею сформулировать то, что думаю, умею признать свою неправоту очень корректно и четко, умею просто попросить прощения. Со мной мириться и ссориться достаточно понятно. Вы никогда не будете думать, что что-то недопоняли или не отдаете себе отчет, что я имела ввиду. Всегда говорю прямо, четко. А с мужем в последнее время мы ругаемся крайне редко. Наш пик ссор пришелся на мою вторую беременность. Мне кажется, что у меня был какой-то гормональный сбой – я все время плакала, предъявляла к нему претензии на ровном месте. Помню, у нас был даже период тотального непонимания. Я в черном видела белое, а в белом – черное. И Тимуру никто с «птичьего» языка беременной женщины это не перевел. Тогда включились мои подруги. Они просто говорили, что нужно молча обнять, купить букет цветов. Надо отдать ему должное – он слушался, – с улыбкой отметила звезда.

Не пропустите новые выпуски десятого, юбилейного сезона шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19: 00 на Новом канале.

Напомним,