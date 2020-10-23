Маша Ефросинина восхитила публику образом в брюках за 26 тысяч гривен

Телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.

Маша Ефросинина – одна из тех звезд, за стилем которой следят и следуют миллионы девушек. Звезда всегда славилась своим изысканным вкусом и любовью к именитым брендам.

На своей странице в Инстаграм Ефросинина активно делится фотографиями в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.

Вот и наряд Маши, который она выбрала для осенней прогулки по Киеву, не прошел мимо глаз миллионов фолловеров. Стильный look звезды состоял с теплого вязаного свитера цвета фуксии и блестящих брюк лилового цвета.

Телеведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

В комментариях под фото в соцсети поклонники восхищались образом Марии. Некоторые пользователи были шокированы стоимостью брюк – более 26 тысяч гривен. Но ведь оно того стоит!

Напомним,