Маша Ефросинина восхитила публику образом в брюках за 26 тысяч гривен

23 октября 2020 13:05 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина восхитила публику образом в брюках за 26 тысяч гривен
Телеведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.

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Маша Ефросинина – одна из тех звезд, за стилем которой следят и следуют миллионы девушек. Звезда всегда славилась своим изысканным вкусом и любовью к именитым брендам.

На своей странице в Инстаграм Ефросинина активно делится фотографиями в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.

Вот и наряд Маши, который она выбрала для осенней прогулки по Киеву, не прошел мимо глаз миллионов фолловеров. Стильный look звезды состоял с теплого вязаного свитера цвета фуксии и блестящих брюк лилового цвета.

Телеведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina
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В комментариях под фото в соцсети поклонники восхищались образом Марии. Некоторые пользователи были шокированы стоимостью брюк – более 26 тысяч гривен. Но ведь оно того стоит!

Напомним,

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