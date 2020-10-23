Маша Ефросинина восхитила публику образом в брюках за 26 тысяч гривен
Телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.
На своей странице в Инстаграм Ефросинина активно делится фотографиями в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.
Вот и наряд Маши, который она выбрала для осенней прогулки по Киеву, не прошел мимо глаз миллионов фолловеров. Стильный look звезды состоял с теплого вязаного свитера цвета фуксии и блестящих брюк лилового цвета.
Напомним,