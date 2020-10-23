Холостячка: блогер и музыкант Андрей Шатырко стал участником реалити

23 октября 2020 10:40 Юлия Крутиева
Холостячка: блогер и музыкант Андрей Шатырко стал участником реалити
Холостячка: блогер и музыкант стал участником реалити
пресс-служба канала СТБ

Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка».

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Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться 16 самых достойных мужчин страны (да-да, мы писали 15, но скоро узнаете, почему 16).

На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 29-летний ведущий, блогер, у которого полмиллиона подписчиков в инстаграме, и певец Андрей Шатырко.

Андрей Шатырко - участник реалити Холостячка / пресс-служба канала СТБ

Я еду на встречу к ней… Мы познакомились с Ксенией за кулисами одного из телевизионных шоу, – комментирует участник проекта. – Было как фильме – идет девушка с замедленным эффектом, волосы развиваются… Ради Ксении я готов быть лучше всех.

Смотрите романтическое реалити «Холостячка» уже сегодня в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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