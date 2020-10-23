Холостячка: блогер и музыкант Андрей Шатырко стал участником реалити
Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка».
На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 29-летний ведущий, блогер, у которого полмиллиона подписчиков в инстаграме, и певец Андрей Шатырко.
Я еду на встречу к ней… Мы познакомились с Ксенией за кулисами одного из телевизионных шоу, – комментирует участник проекта. – Было как фильме – идет девушка с замедленным эффектом, волосы развиваются… Ради Ксении я готов быть лучше всех.
Смотрите романтическое реалити «Холостячка» уже сегодня в 19:00 на СТБ.
Напомним,