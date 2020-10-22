Холостячка: участник Лиги смеха Александр Эллерт будет бороться за сердце Ксении Мишиной
Уже в эту пятницу 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка».
На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников и впечатление, которое они произведут на Ксению. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 33-летний автор и сценарист студии «Квартал 95», участник Лиги смеха Александр Эллерт.
Когда я узнал, что «Холостячкой» стала Ксения Мишина, симпатичная, кайфовая, интересная, пошел нестандартным путем и записал шуточные сториз. Так мы познакомились заочно, - говорит Александр. - На проект я пришел побороться за сердечко первой украинской «Холостячки». Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина.
Смотрите романтическое реалити «Холостячка» уже в эту пятницу 23 октября в 19:00 на СТБ.
Напомним,