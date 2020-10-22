Ведущая Нового канала стала тамадой на индонезийской свадьбе

Эксклюзив 22 октября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Ведущая Нового канала стала тамадой на индонезийской свадьбе
Ведущая Нового канала Оля Манько
пресс-служба Нового канала

Ольга Манько, ведущая «У кого больше?», рассказала, как отличается торжество в Индонезии от украинского.

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Благодаря реалити «У кого больше?» ведущие Нового канала имели возможность не только овладеть новыми профессиями, но и больше узнать об обычаях и традициях стран, куда полетели в командировку. Так, отправляясь на остров Суматра в Индонезии, Ольга Манько и не подозревала, что станет тамадой на местной свадьбе.

Изначально я договаривалась о работе поваром, но тамада из меня получился лучше, – с улыбкой рассказывает телеведущая. – Побывать на индонезийской свадьбе вообще очень интересно. Устраивают их не в ресторане, а дома, во дворе. Натягивают шатер, как в цирке. Все украшают. Для молодоженов сооружают сцену и ставят троны, на которых они сидят и принимают поздравления.

Выглядит действо очень зрелищно, делится Ольга Манько. Однако у нас, в Украине, свадьбы празднуют веселее.

Новобрачные сидят на тронах. Время от времени к ним подходят фотографироваться гости, – делится впечатлениями ведущая «У кого больше?». – Еще изредка кто-то может выйти на сцену и спеть песню. Все! Поэтому я решила исправить ситуацию и показать, как празднуют у нас, организовать для гостей конкурсы и танцы.

Из необычного также то, что на тарелки индонезийцы кладут бумагу, чтобы лишний раз их не пачкать.

Я считаю, это гениальное решение, которое нам стоит перенять, – с улыбкой говорит Ольга Манько. – Чтобы после свадьбы не мыть гору посуды, они положили на тарелки по куску бумаги. Когда гости поедят, убираешь его, и все чисто.

Что еще удивит ведущих «У кого больше?», и в каких странах? Смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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